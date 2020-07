Nordsee: Urlauber berichtet Übles über Nobelkette – „Herr Gosch erklärte uns, dass...“

An der Nordsee kehrt langsam wieder Normalität ein. Urlauber genießen wieder die Schönheiten Deutschlands und lassen den Alltag am Meer hinter sich. Natürlich herrschen noch die Corona-Beschränkungen. Was ein Urlauber auf der Nordsee-Insel Sylt jedoch erlebt hat, ist übel.

Leser Harald Reichert wendete sich an unser Partnerportal MOIN.DE. Er wollte in dem Restaurant „Alte Bootshalle“ der Kette „Gosch“ zusammen mit drei anderen Personen etwas essen. Doch als er dort ankam, war er schockiert.

Nordsee: Jürgen Gosch (links) ist der Inhaber der Kette Gosch. Foto: imago images / Günther Ortmann

Nordsee: Mindestabstand? Fehlanzeige!

Dort schien es so, als ob es Corona nicht geben würde. Weder die Gäste noch das Personal hielten den Mindestabstand von eineinhalb Metern ein.

Der Urlauber ist außer sich und enttäuscht. Bereits seit 52 Jahren kommt fährt er regelmäßig zur Nordsee nach Sylt.

Reichert sagt außerdem: „Herr Gosch füllt den Tisch mit Gästen auf, sodass kein ausreichender Abstand gewährleistet ist. Wir saßen zu viert. Herr Gosch, ohne Maske, erklärte uns, dass noch weitere Personen zu unserem Tisch zugesetzt würden.“

-----------

Auch die Adressen wurden nicht von allen Gästen abgefragt, obwohl dies aktuell Vorschrift ist. Das kann und will der MOIN.DE-Leser nicht hinnehmen. Er und seine Begleitung verließen das Gosch-Restaurant.

Wie die Kette Gosch auf die Konfrontation dieser Vorwürfe unseres Partnerportals reagiert hat, liest du bei MOIN.DE.

