Jederzeit Urlaub an der Nordsee? So kann sich (fast) jeder ein Haus auf Sylt leisten

Die Nordsee-Insel Sylt steht vor altbekannten Herausforderungen: Überfüllung in der Hauptsaison, wirtschaftliche Flaute in der Nebensaison und ein gravierender Mangel an nutzbarem Wohnraum. Eine innovative Idee könnte nun für Entspannung sorgen und sowohl Urlauber als auch die Sylter Bevölkerung unterstützen.

Das Konzept stammt von Myne Homes, einer Firma, die es ermöglicht, sich für vergleichsweise wenig Geld einen Anteil an einem Ferienhaus auf der Insel der Reichen und Schönen zu sichern.

So wird wochenlanger Nordsee-Urlaub auf Sylt erschwinglich

Während zahlreiche Häuser auf der Nordsee-Insel die meiste Zeit des Jahres leer stehen, müssen sich die rund 20.000 Einwohner mit einem knappen Wohnungsmarkt abfinden. Von etwa 7.000 Zweitwohnsitzen werden viele nur ein paar Wochen im Jahr wirklich genutzt. Dieses Ungleichgewicht hat nicht nur Sylt, sondern auch andere beliebte Destinationen an der Nordsee seit Jahren im Griff. Nikolaus Thomale, Gründer von Myne Homes, hat dafür jedoch eine Lösungsidee parat, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

+++ Nordsee-Touristen erleben Drama auf Sylt-Reise – „Urlaub ist abgeblasen“ +++

Das Prinzip von Myne beruht auf der Teilung von Ferienhäusern. Die Firma kauft Immobilien auf und verkauft sie weiter – allerdings in acht Teilstücken. Interessenten steigen mit einem Eigenkapital ab 50.000 Euro ein und können ihre neue Unterkunft so anteilig nutzen. Wer beispielsweise ein Achtel erwirbt, hat Anspruch auf 6,5 Wochen Nutzung pro Jahr. Der Nordsee-Urlaub lässt sich entweder spontan planen oder bis zu zwei Jahre im Voraus.

Myne will Auslastung der Immobilien verbessern

Die Objekte kommen voll ausgestattet daher, Myne übernimmt die komplette Instandhaltung. Laut Thomale liegt die Auslastung der Immobilien auf der Nordsee-Insel bei 80 bis 90 Prozent – ein Wert, der den Leerstand deutlich reduzieren könnte. Neben Gewinnen beim Verkauf der Immobilien-Anteile finanziert sich die Firma durch Gebühren für die Pflege und Wartung der Häuser.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dieses Modell bringt nicht nur Vorteile für Ferienhausbesitzer, sondern könnte auch Sylt selbst zugutekommen. Durch eine bessere Auslastung der Immobilien profitiert der Tourismus, während der Dauer-Leerstand in der Nordsee-Region zurückgeht. „Sylt lebt vom Tourismus“, erklärt Thomale, „aber die Insel leidet auch unter der saisonalen Übernutzung, die langfristig kaum Vorteile bringt.“ Myne Homes möchte diese Balance verbessern und so allen Beteiligten helfen.

Mehr News:

Mit seinem einzigartigen Konzept verfolgt Myne nicht nur wirtschaftliche Interessen. Die Idee hat das Potenzial, die sozialen und ökonomischen Herausforderungen der beliebten Nordsee-Insel nachhaltiger anzugehen. Darüber hinaus genießen Myne-Kunden weitere Urlaubsvorteile. Mehr darüber – und wie es um den dauerhaften Wohnraum-Mangel auf Sylt bestellt ist – liest du hier im ausführlichen Bericht unseres Partnerportals „MOIN.de“.