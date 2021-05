Urlaub an der Nordsee: Touristen haben großen Wunsch – „Nervig und unangenehm“

Norderney. Die Inzidenzen sinken, die Sommersonne scheint – eigentlich steht dem Urlaub an der Nordsee doch nichts im Wege, oder?

Viele Touristen bleiben in diesem Jahr in Deutschland. Einige verschlägt es bei ihrem Urlaub an der Nordsee auf auf die Insel Norderney. Wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, sorgt ein Thema aber momentan für Spannungen.

Urlaub an der Nordsee: Touristen wünschen sich Normalität zurück

Obwohl die Infektionszahlen in Deutschland weiterhin sinken, ist es wohl noch ein langer Weg zurück zur Normalität. Die Pandemie hatte einige Folgen. Das zeigt sich auch im Verhalten der Urlauber. Nach dem Stress der vergangenen Monate wünschen sich viele eine Auszeit. Doch ist das Reisen zurzeit sicher? Ist der Urlaubsort überhaupt nach der langen Pause auf Besucher eingestellt?

Ein Thema lässt die Norderney-Urlauber nicht los. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Priller&Maug

Das ist Norderney an der Nordsee:

ist eine der Ostfriesischen Inseln und liegt in der Nordsee

ist nach Borkum die zweitgrößte Insel dieser Inselgruppe

hat eine Fläche von 26,29 Quadratkilometern

ist eine Düneninsel, die mit der Zeit aus von der Meeresströmung angespültem Sand gewachsen ist

Das fragen sich zumindest die Urlauber auf der Nordsee-Insel Norderney. Laut „MOIN.de“ mussten einige Touristen bei ihrer Ankunft feststellen, dass Corona auch an der Ostfriesischen Insel nicht spurlos vorbeigezogen ist. Über Facebook tauschen sich Urlauber über ihre Erfahrungen aus.

Die Urlauber auf Norderney wünschen sich die Normalität zurück. (Archivbild) Foto: dpa

Uneinigkeit bei den Norderney-Touristen

„Ich glaube, dass sowohl die Insel wie auch die Inselgäste von Normalität weit entfernt sind“, schreibt jemand. Ein anderer Nutzer merkt an, dass das stürmische Wetter nicht besonders zu der Außengastronomie passe. Auch das Testen sei „nervig und unangenehm.“ Trotzdem versuchen einige das Beste aus der Situation zu machen. So entstand in den letzten Tagen eine regelrechte Debatte über den Aufenthalt auf Norderney während des Urlaub an der Nordsee.

Wie das allgemeine Stimmungsbild zu den Reisebeschränkungen und den Möglichkeiten auf der Insel sind, kannst du auf „MOIN.de“ erfahren. (neb)

