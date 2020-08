Urlaub an der Nordsee: Putzfrau öffnet Wohnung auf Sylt – was sie hier vorfindet, macht sie direkt fassungslos

Ein Urlaub an der Nordsee ist gerade dieses Jahr besonders beliebt. Corona sei Dank.

Doch das bedeutet nicht nur volle Autobahnen und Strände, sondern auch mehr Aufwand für die Putzfrauen, die nach dem Urlaub an der Nordsee die Ferienwohnungen wischen – einer von ihnen ist jetzt der Kragen geplatzt.

Urlaub an der Nordsee: Putzfrau direkt fassungslos

Richtigen Urlaub an der Nordsee, zum Beispiel auf Sylt, macht man am Besten in kleinen Ferienhäusern.

Die müssen wegen der erhöhten Nachfrage von Putzfrauen nach der Benutzung im Akkordtempo gereinigt werden – obwohl der Aufwand höher geworden ist, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Sylt: Fünf überraschende Fakten zur Insel Sylt: Fünf überraschende Fakten zur Insel

----------

Das ist die Insel Sylt:

die größte der deutschen Friesischen Inseln

sie liegt in der Nordsee im Bundesland Schleswig-Holstein

Sylt ist für seine langen Strände und Ferienorte bekannt

der bekannteste Ort ist der Hauptort Westerland

Sylt ist nach Rügen, Usedom und Fehrman die viertgrößte Insel Deutschlands

----------

Eine Reinigungskraft hat ihrem Ärger und Entsetzen auf Facebook Luft gemacht, beschreibt extrem chaotische Zustände. Ihr Fazit: „Die Menschen haben Ordnung verlernt.“

Als eine Putzfrau ein Ferienhaus an der Nordsee betritt, trifft sie der Schlag. (Symbolfoto) Foto: imago images/MiS

Urlaub an der Nordsee: Eine Sache ärgert die Reinigungskraft extrem

So würden viele Gäste ihr Ferienhaus mit dreckigem Geschirr zurück lassen, obwohl eine Spülmaschine vorhanden ist. Auch Möbel sind schon umgestellt worden, die erstmal mühsam wieder zurück getragen werden müssen.

----------------

Mehr News von MOIN.de:

----------------

Hunde machen es für Reinigungkräfte besonders schwer

Doch eine Situation macht es für die Putzfrau besonders schwierig: Wenn Hunde in der Ferienwohnung waren. Was genau das Problem an den Haustieren ist und welche Umstände die Reinigungskräfte an der Nordsee noch vorfinden, liest du >>> hier auf MOIN.de.

-----------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden.

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>