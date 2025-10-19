Nordsee-Urlauber können aufatmen – beliebter Campingplatz vor dem Aus gerettet

Lange Zeit sah es düster aus für den beliebten Campingplatz Hooksiel, direkt an der Nordsee. Die Wangerland Touristik GmbH, Betreiber des Platzes mit 1500 Stellplätzen, rutschte Mitte des Jahres in die Insolvenz und musste ihn zum Verkauf ausschreiben. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Die Rettung kommt aus Berlin: Die Überland-Camping-Gruppe hat schon vor der Zahlungsunfähigkeit Interesse an dem Küstenplatz gezeigt. Nun wird das Unternehmen zum 1. Januar 2026 übernehmen. Die Überland-Camping-Gruppe ist bekannt für ihre familienfreundlichen Plätze in Deutschlands schönsten Regionen. Der Kaufpreis soll mehrere Millionen betragen.

Hoffnungsschimmer für den Nordsee-Urlaub

Der Grund für die finanzielle Misere war ein gigantisches Bauprojekt im benachbarten Horumersiel. Der neue Wellnesskomplex „Thalasso Meeres Spa“ verschlang drastisch mehr Geld als geplant. Statt 8,8 Millionen Euro endete der Bau bei 23 Millionen, wie die „Bild“ berichtet. Luxus-Spa mit Kryokammer und beeindruckender Architektur – ein teures Vorhaben, das schließlich in den Ruin führte.

+++ Mann gräbt im Boden – plötzlich findet er einen jahrhundertalten Schatz +++

Neben dem Campingplatz traf die Krise auch andere Einrichtungen. Das Meerwasser-Hallenwellenbad der Gemeinde, ein beliebtes Ziel für Urlauber, konnte nicht weiter betrieben werden. Der Betrieb verursachte monatlich 80.000 Euro Kosten, die nicht länger getragen werden konnten. Anfang Oktober musste das Bad seine Pforten schließen, wie die „Bild“ berichtet.

+++ Netto macht schweren Fehler im Prospekt – Aldi, Lidl & Co. schauen jetzt ganz genau hin +++

Campingplatz erholt sich langsam vom Rückschlag

Doch nun gibt es Hoffnung für die Region. „Diesen Investor für das Wangerland gewinnen zu können, freut uns sehr. Es ist eine Investition in die Zukunft unserer Urlaubsdestination“, sagt WTG-Geschäftsführer Torsten Riedel zu den Entwicklungen.

Begeisterung zeigt auch Jan Wittlinger von der Überland-Camping-Gruppe. „Unser Ziel ist es, den Gästen im Wangerland weiterhin ein unvergessliches Campingerlebnis zu bieten“, betonte er.

Die Rettung des Campingplatzes Hooksiel bedeutet nicht nur eine Zukunftsperspektive für das Wangerland und seinen Nordsee-Urlaub, sondern auch für die rund 50 Mitarbeiter des Platzes. Laut Insolvenzrecht muss der neue Investor die Angestellten übernehmen. Die Menschen vor Ort können somit aufatmen, während die Suche nach Käufern für die Friesland-Therme und das Meerwasserbad weitergeht.