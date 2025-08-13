Verzweifelte Stunden im Nordsee-Urlaub! Frau berichtet von schlafloser Qual und Tränen

Ruhe, Wattenmeer und erholsame Spaziergänge am Deich – darauf hat sich eine Frau aus Berlin gefreut, als sie sich gemeinsam mit ihren Kindern auf die Fahrt an die Nordsee begab. Doch was sie schließlich in Friedrichskoog-Spitze vorfand, entwickelte sich für sie zum Horror-Urlaub.

Eigentlich ist Friedrichskoog-Spitze als Urlaubs-Paradies bekannt. Doch die verzweifelten Schilderungen der Frau ergeben ein ganz anderes Bild des Ferienorts in Schleswig-Holstein. Gegenüber unserem Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet die Frau von ihren Erlebnissen.

Nordsee-Urlauberin ist verzweifelt

„Ich liege gerade wach, da mich mein aktueller Urlaub beschäftigt und leider überhaupt nicht erholt!“, schildert die Frau gegenüber „MOIN.DE“ ihre Erlebnisse. Eigentlich sollte die Reise mit ihren Kindern zur Erholung dienen, schließlich hat sie nur einmal im Jahr die Möglichkeit, mit ihnen wegzufahren. Doch schlaflose Nächte und Tränen sollten folgen…

Die Frau aus Berlin sei schon mehrfach in Friedrichskoog-Spitze gewesen. Auch dieses Mal habe sie dort eine Ferienwohnung gebucht und sich am zweiten Tag auf den Weg zum Deich gemacht – dem eigentlichen Ziel des Nordsee-Urlaubs. Doch dann die Hiobsbotschaft: Der Zugang zur kleinen Landzunge war von einer Baustelle versperrt. Der Vermieter habe ihr diese Information verschwiegen. „Der Grund, warum wir hier sind, Watt und Meer, den gibt’s gar nicht“, so die verzweifelte Frau.

„Ich habe drei Stunden geweint“

Erst nach einer 50 minütigen Autofahrt hätte die Familie den nächsten Zugangspunkt erreicht. „Dafür hätte ich nicht hierher kommen brauchen. Ich bin maßlos enttäuscht. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich logischerweise woanders gebucht“, berichtet die Urlauberin. „Ich habe gestern drei Stunden geweint. Ich komme aus Berlin, welches von Baustellen momentan verseucht ist, nur um hier die nächste zu sehen.“

Der Urlaub für die Berlinerin ist somit wohl erstmal gelaufen.