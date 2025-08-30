Star-Alarm an Nordsee und Ostsee: Diese Promis machen Urlaub an deutschen Küsten

Da herrscht Star-Alarm an Nord- und Ostsee! Jetzt, wo der Sommer nochmal Gas gibt, zieht es viele Menschen wieder an die Küsten. Doch nicht nur der Otto-Normal-Urlauber fährt oft und gern an Nord- und Ostsee. Auch der ein oder andere Promi ist dort vor Ort anzutreffen.

So ist es ein offenes Geheimnis, dass Musik-Legende Udo Lindenberg ein echter Nordsee-Fan und Sylt-Kenner ist. Schon oft zog es ihn früher an den Timmendorfer Strand. Wer dort regelmäßig seinen Urlaub verbringt, wird womöglich auch schon sein persönliches Denkmal, das „HorizonT-Denkmal“, gesehen haben. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Star-Alarm an Nordsee und Ostsee

Auch Rapper Marteria hat eine Verbindung zur Ostsee, genauer zu Rügen. Er nutzt sie laut MOIN.DE oft als Rückzugsort und zum ausgiebigen Angeln. 2020 schloss sich der Rostocker der Altherrenmannschaft des TSV 1862 Sagard auf Rügen an und ging auf Torejagd.

Und auch Ex-„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers verliebte sich so sehr in Rügen, dass sie von Hamburg dorthin umzog. Auf Instagram schwärmte sie Anfang 2025 noch von „Rügen, meine Liebe“. Ihre Farm am Stadtrand von Hamburg, mit Pferden und Hühnern, verlegte sie auf Rügen, um ihrem Herzen zu folgen.

Diese Promis machen Urlaub an deutschen Küsten

Noch einer liebt die deutsche Küste: ZDF-Moderator Johannes B. Kerner. Er liebt Sylt: Gegenüber „shz.de“ bezeichnete er die Insel als seine Lieblingsinsel, feiert dort regelmäßig Events, besitzt ein Haus und genießt sogar die Winter an der Nordseeküste. Seit etwa 2009 ist Johannes B. Kerner auf der Insel präsent. Welcher TV-Star noch die deutsche Nordsee liebt und was er besonders an ihr schätzt, kannst du auf MOIN.DE nachlesen!