Nordsee: Neuerung am Strand von Sylt – es wird jeden Insel-Fan freuen

Wer an der Nordsee am Strand entlang spaziert, will eins auf gar keinen Fall sehen: Müll. Doch das Problem wird immer schlimmer. Die Menschen schmeißen ihren Müll nicht in die Tonne, sondern einfach in den Sand. Deswegen hat man sich für die Nordsee etwas einfallen lassen.

Der Sylt Tourismus-Service (ISTS) will „ein plakatives Zeichen für eine nachhaltige Mülltrennung am Strand“ setzen, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

An der Nordsee wird dem Müll der Kampf angesagt. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Nordsee: Stationen in Westerland und Rantum aufgestellt

Darüber dürften sich Urlauber und Einwohner sehr freuen. Denn in Westerland und Rantum wurden besondere Müllstationen aufgestellt. Man will der Nordsee und den Besuchern etwas Gutes tun.

---------------

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

---------------

Der Müll kann dort genau getrennt werden nach: Papier und Pappe, Kunststoff, Glas, Strandgut Kronkorken und Zigarettenkippen.

Seit letzter Woche findet man die Stationen an der Nordsee auf Sylt, die hoffentlich auch von jedem genutzt werden.

-------

-------

Dem Sylter Tourismuschef Peter Douven ist dieses Thema enorm wichtig: „Wir müssen eine enorme Aufmerksamkeit auf das Thema legen und uns selbst wie auch unsere Gäste für einen bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen sensibilisieren. Unsere Strände gemeinsam zu pflegen und zu schützen, sollte dabei oberste Priorität haben.“

Was außerdem an den Müllstationen an der Nordsee so besonders ist und wie die Boxen genau aussehen, erfährst du bei MOIN.DE. (ldi)