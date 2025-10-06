Dieses Nordsee-Video lässt alle wütend zurück! Touristen außer Kontrolle

Ein harmloser Spazierweg am Wasser? Genau der ist plötzlich überflutet. Und wo sonst Menschen schlendern und den Blick aufs Meer genießen, schlagen jetzt Wellen bis auf den Deich.

Ein Video davon verbreitet sich rasend schnell auf Facebook, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Überflutete Bucht sorgt für Wirbel

Ein ganz normales Herbstvideo? Von wegen! Ein Clip aus Cuxhaven lässt auf Facebook gerade die Wellen nicht nur im Wasser, sondern auch in den Kommentarspalten hochschlagen. Zu sehen ist eine überflutete Bucht an der Nordseeküste – dort, wo sonst gemütlich Gassi gegangen und Möwen gefüttert werden, hat das Meer den Spazierweg komplett überschwemmt.

++ Auch spannend: Jederzeit Urlaub an der Nordsee? So kann sich (fast) jeder ein Haus auf Sylt leisten ++

Die Flut schiebt sich immer weiter über den normalerweise trockenen Uferweg hinweg – und wer unterwegs ist, sucht lieber höher gelegene Stellen auf. Viele ziehen sich hingegen auf den Deich zurück und beobachten von dort das ungewöhnliche Schauspiel – und halten es (natürlich) mit dem Handy fest.

„Hat richtig geschwappt“

Und genau dieser Clip sorgt für zahlreiche Kommentare: „Und dann schön auf den Deichen rumtrampeln“, meckert ein User – genervt von den abenteuerlustigen Fotografen. Ein anderer kontert trocken: „Können nur Touris sein.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch neben der digitalen Nörgelei überwiegt das Staunen. „So ist das im Herbst“, meint jemand fast schon philosophisch, während andere deutlicher werden: „Das hat aber richtig geschwappt“. Oder einfach nur: „Unglaublich.“

Mehr News:

Ein User bringt es schließlich auf den Punkt. Was genau er geschrieben hat und das abschließende Resümee kannst du bei „MOIN.DE“ HIER nachlesen.