Männer vor Nordsee-Insel kurz vorm Ertrinken – Bundeswehr muss zur Hilfe eilen

Das eiskalte Wasser der Nordsee reichte ihnen bis zum Hals, doch sie hatten riesiges Glück: Die Bundeswehr rettete zwei Männer in letzter Sekunde von einem sinkenden Motorboot. Dank eines NATO-Hubschraubers konnten die beiden Schiffbrüchigen aus ihrer lebensbedrohlichen Lage befreit werden.

Vorfall am Mittwoch: Vor der ostfriesischen Küste zwischen Wangerooge und Spiekeroog geriet ein sieben Meter langes Motorboot in Seenot. Das Boot strandete auf einer Sandbank, lief voll Wasser und begann zu sinken. Der nasskalte Wind und die starken Wellen erschwerten die Lage für die Männer zusätzlich.

Lebensgefahr in der Nordsee

Die beiden Männer an Bord alarmierten über Bekannte die Seenotrettung, doch selbst das Rettungsboot „Fritz Thieme“ konnte ihnen nicht helfen. Ein herbeigeeilter Fischkutter scheiterte ebenfalls an der starken Strömung, die es unmöglich machte, die Männer direkt vom Wrack zu retten. Es blieb nur eine letzte Hoffnung.

Die Seenotretter riefen schließlich die Bundeswehr zu Hilfe. Ein Hubschrauber, der sich zufällig in der Nähe befand, wurde von einer NATO-Übung abgezogen. Der Heli schwebte über dem herrenlosen und sinkenden Boot, während die Marineflieger die beiden Männer in einem Rettungskorb sicher an Bord zogen.

Gefährliche Untiefen in der Nordsee

Kurz nachdem die Männer an Bord des Hubschraubers waren, verschwand ihr Boot endgültig in den kalten Fluten der Nordsee. Die beiden Schiffbrüchigen kamen direkt in die Klinik. Die Ursache des Unglücks wird jetzt von der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven untersucht.

Laut der Seenotrettung ist das Wasser zwischen den ostfriesischen Inseln besonders tückisch. „Eine exakte Navigation ist erforderlich, da die Fahrwasser an gefährlichen Sandbänken vorbeiführen“, warnte ein Sprecher. Die sogenannten Seegatten der Nordsee gelten selbst für erfahrene Bootsführer als extrem anspruchsvoll und gefährlich.

Dank der schnellen und mutigen Rettungsaktion durch die Bundeswehr und die Seenotretter überlebten die Männer dieses Drama in der herausfordernden Nordsee.