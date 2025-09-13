Urlauber stürmen für Nordsee-Krabbenbrötchen HIERHIN – Gosch bleibt nur das Zusehen

Was die Currywurst mit Pommes in Berlin sowie im Ruhrgebiet ist, ist das Krabbenbrötchen an der Nord- und Ostsee. Ein absolutes Muss für den Gaumen! Und Fisch und Krabben wirklich liebt, der muss einmal Urlaub auf Büsum an der Nordsee gemacht haben.

Denn in dem beschaulichen 5.000-Einwohner-Örtchen reiht sich eine bekannte Fischbude hinter die andere. Gosch, „Die Büsumer Meeresspezialitäten“, „Beckmann“ und „Hafenpick“. Doch beim Geschmackstest unseres Partnerportals „Moin.de“ gibt es einen klaren Gewinner, der die Konkurrenz deutlich aussticht.

Krabbenbrötchen an der Nordsee im Check

An der Promenade von Büsum haben Urlauber die Qual der Wahl. Doch beim Besuch unseres Partnerportals „Moin.de“ sticht ein Fischbuden-Lokal deutlich hervor – und zwar aufgrund der zahlreichen Menschenmengen. Die Nr. 1 an der Küste unter den Fischliebhabern scheint nicht etwa wie erwartet Gosch zu sein, sondern „Hafenpick“.

Während sich der Moin-Reporter in die Schlange stellt, schwärmen andere Gäste bereits von dem „mit Abstand besten Laden hier“. Eine Frau meint ganz begeistert: „Das ist richtig, richtig lecker“, sodass die Erwartungen von Minute zu Minute steigen. Doch übersteht das klassische Krabbenbrötchen inklusive Sauce für 9,50 Euro auch den Fischbrötchen-Check?

„Die Krabben sind butterweich, der Salzgehalt angenehm unaufdringlich, das Krabbenfleisch rosa-frisch. Die selbstgemachte Knoblauchsauce hätte es nicht mal gebraucht, doch auch die möchte man pur trinken, so gut ist sie“, fällt das rundum positive Fazit des „Moin“-Reporters aus.

Na, da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen. Doch das Krabbenbrötchen soll noch nicht einmal das Beste bei „Hafenpick“ sein. Für Fisch- und Nordseefans hat unser Partnerportal „Moin.de“ noch einen leckeren Geheimtipp.