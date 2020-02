Norderney: Mann bittet andere, ihm unzählige Mützen zu schenken – der Grund ist unfassbar traurig

Norderney. In der Schule oder im Restaurant gelten Kopfbedeckungen als unhöflich, bei kalten Temperaturen als zweckmäßig, ansonsten meist als schick oder cool. Im Falle eines Mannes von der Insel Norderney, haben Caps und Mützen aber einen anderen Zweck.

Ingo Jagnow hat ein hartes Jahr hinter sich. Im April 2019 wurde ihm ein großer Tumor entfernt. In seinem Kopf hatte sich ein sogenanntes Glioblastom gebildet, extrem bösartig und schwer zu bekämpfen. Es bestand die Gefahr, dass sich der Tumor direkt neu bilden würde.

Norderney: Mann kämpfte mit bösartigem Tumor

Um das zu verhindern, wandten die Ärzte beim Mann von der Insel Norderney eine spezielle Technik an. Ingo hat die Chance, lange und hoffentlich krebsfrei zu leben – ist dafür aber lebenslang auf die Hilfe einer kleinen Maschine angewiesen. „Diese Maschine erzeugt Frequenzen, die über vier Kabel auf die Oberfläche meines Schädels transportiert werden", erklärt er in einem Facebook-Posting. „Die Kabel enden jeweils in großen Pflastern. Diese Pflaster enthalten jeweils neun Ein-Euro-große Keramikstücke, als Überträger von der Maschine auf den Menschen.“

---------------

Top-News:

---------------

Eigentlich sei das schmerzfrei für ihn, sagt Ingo, aber dazu müssen die Pflaster fest auf der Haut kleben. Im Winter trägt er deshalb immer Wollmützen, um den Kopf zu schützen. Im Sommer geht das nicht, da die Haut unter der Mütze schwitzen würde und die Feuchtigkeit die Pflaster ablösen könnte. Da er seinen Kopf trotzdem irgendwie schützen muss, trägt er dann stattdessen Basecaps.

Im Sommer sind Wollmützen zu warm, um Ingos Kopf zu schützen

Da gibt es allerdings ein Problem: „Im Sommer werde ich täglich mehrmals das Basecap wechseln müssen, um diese zu waschen“, sagt Ingo Jagnow. Denn Hygiene ist in seinem Fall extrem wichtig. „Daher brauche ich eine Menge Basecaps!“

Anstatt für viel Geld unzählige Käppis zu kaufen, hatte er eine witzige Idee. Warum nicht den Menschen einen Deal anbieten, der beiden Seiten nützt? „Gerne bin ich Euer Werbeträger und laufe einige Stunden mit Eurer Mütze herum – solange diese KEINE kontroversen Sprüche und/oder Abbildungen zeigt“, schlägt er auf Facebook vor. Er möchte beispielsweise keine der bekannten Donald-Trump-Mützen mit „Make America Great Again“-Slogan tragen.

Er bietet sich als Werbeträger an – außer für kontroverse Sprüche und Donald Trump

Da draußen muss es doch Menschen geben, die ohnehin überschüssige Basecaps da haben und sich freuen würden, jemanden so Tapferes wie Ingo als Model zu haben! Ingo hofft, dass sich viele Spender bei ihm melden.

„Das ideale Basecap ist aus Baumwolle, hat die klassische Öffnung für einen Pferdeschwanz (in meinem Fall Kabelbaum!) und ist waschbar!“, erklärt er. Wer etwas Passendes für Ingo hat, kann es ihm zukommen lassen. Spenden können an ihn geschickt werden: Ingo Jagnow, Heinrichstraße 4a, 26548 Norderney.