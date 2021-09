NORA: Bundes-Notruf-App geht an den Start – das müssen Nutzer wissen

NORA geht bundesweit an den Start! Das ist die neue Bundes-Notruf-App – also kurz NORA.

Die App soll Bürger im Falle eines Notrufes unterstützen. Über NORA können auch hör- oder sprachbeeinträchtigte Personen ganz leicht zum Beispiel einen Unfall oder einen Brand melden.

NORA: So einfach kannst du einen Notruf über die App senden

Die Bundes-Notruf-App läuft auf allen Android- oder iOS-Smartphones und leitet, je nach Fall, entweder an die jeweils zuständige Polizei oder Feuerwehr weiter. So kann man einen Notruf absetzen, ohne telefonieren zu müssen. Und so funktioniert das Ganze.

Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Zuerst muss sich jeder Nutzer mit den eigenen Daten und seiner Handynummer in der App anmelden. Danach ist NORA aktiv und kann im Falle einer Notsituation direkt genutzt werden. Sollte eine solche Situation eintreffen, kann die App deinen Standort direkt an die Leitstelle übermitteln. Hier werden dann auch schon die fünf W-Fragen (Wer, wie, wo, was, wann?) abgefragt und an die zuständige Leitstelle gesendet.

NORA: Die bundesweite Notruf-App

Gleichzeitig ist die App ein Kommunikationstool und der Empfänger des Notrufes kann sich mit weiteren Fragen oder Anweisungen an den Sender wenden.

----------------------------------

Weitere Nachrichten:

Armin Laschet „schwer geladen“ im Bundestag ++ Jamaika-Gerücht: Wird er für Kanzler Söder abgesägt?

DHL: Du musstest zu Unrecht Zoll-Gebühren zahlen? So kannst du dich dagegen wehren

Flughafen Düsseldorf: Passagier macht irreführende Feststellung – seine dringende Frage dürfte viele Besucher interessieren

Rewe: Kunde will mit Bargeld zahlen – doch er begeht einen Fehler

----------------------------------

Alle deutschen Leitstellen, oder auch Notrufannahmestellen, sind mit dem Norasystem verbunden und können die über die App gesendeten Notrufe auswerten. Für die Einrichtung des neuen Systems in den Notrufannahmestellen ist die BKK, das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenhilfe, zuständig. Wenn du noch mehr über NORA erfahren möchtest, dann kannst du dich auf der offiziellen Webseite weiter informieren. (mbo)