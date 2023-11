Nokia, iPhone, Motorola: Ein Vermögen für alte Handys – vielleicht hast du sie noch in der Schublade?

Das waren noch Zeiten, als man mit einem Handy eigentlich nur telefonieren und vielleicht noch SMS schreiben konnte. Was war dein erstes Handy? Erinnerst du dich noch?

Es gibt einige alte Modelle von Nokia, Apple oder Motorola, die heute ein kleines Vermögen wert sind. In diesem Artikel liest du, welche das genau sind und wie viel Geld du dafür bekommen könntest.

Nokia, iPhone, Motorola: So viel sind deine alten Handys wert

Klar, so ein neues Smartphone ist schon was Tolles. Heutzutage kann man damit neben dem Telefonieren und Nachrichtenschreiben auch noch die besten Fotos schießen, im Internet surfen – im Grund sein ganzes Leben verwalten. Da trauert doch niemand mehr seinen alten Handys hinterher, oder? Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie doch noch in deiner Schublade rumfliegen würden. Denn „t-online“ berichtet jetzt von ein paar alten Modellen, die dir richtig viel Kohle bringen könnten.

Auf Platz 1 liegt definitiv das „Motorola DynaTAC 8000x“. Es war damals das weltweit erste kommerziell vertriebene Mobiltelefon, das 1983 seine Zulassung erhielt. Hiermit konnte man rund eine Stunde telefonieren und ganze 30 Nummern speichern – wow! Damals musste man rund 4.000 US-Dollar dafür hinblättern. Heute könntest du fette 10.000 Euro dafür bekommen. Vorausgesetzt es ist in einem guten Zustand und du findest bei Ebay und Co. einen passenden Käufer. Aktuell bietet es sogar jemand für über 50.000 Euro zum Verkauf an, aber ob sich für so viel Geld ein Abnehmer finden lässt, ist fraglich.

Auch die anderen Modelle könnten viel Kohle bringen

Auch diese alten Modelle sind echte Sammlerstücke geworden:

iPhone 2G (1. Generation): Hiermit läuteten Apple und Steve Jobs 2007 das smarte Zeitalter ein. Mit einem original verpackten Modell und etwas Glück könntest du noch 2.000 bis 4.000 Euro verdienen.

Hiermit läuteten Apple und Steve Jobs 2007 das smarte Zeitalter ein. Mit einem original verpackten Modell und etwas Glück könntest du noch 2.000 bis 4.000 Euro verdienen. Nokia 8110: Bekannt aus dem Kult-Film „Matrix“ ist dieses Handy in der Originalverpackung bis zu 3.000 Euro wert. Gebraucht bekommst du aber leider nicht mehr viel dafür.

Bekannt aus dem Kult-Film „Matrix“ ist dieses Handy in der Originalverpackung bis zu 3.000 Euro wert. Gebraucht bekommst du aber leider nicht mehr viel dafür. Nokia 8800: Der finnische Hersteller war in den 1990er-Jahren und zu Beginn dieses Jahrtausends noch das absolute Nonplusultra. Gebraucht könntest du heute zumindest noch 200 Euro dafür bekommen. Unbenutzt könnten rund 800 Euro für dich rausspringen.

Der finnische Hersteller war in den 1990er-Jahren und zu Beginn dieses Jahrtausends noch das absolute Nonplusultra. Gebraucht könntest du heute zumindest noch 200 Euro dafür bekommen. Unbenutzt könnten rund 800 Euro für dich rausspringen. Motorola 3200: Dieser alte „Knochen“ bringt dir gebraucht vielleicht noch 100 Euro. In der Originalverpackung könnte der Preis bis auf 800 Euro raufgehen.

Dann schau doch mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht kannst du mit einem deiner alten Geräte noch richtig was rausschlagen.