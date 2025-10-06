Forscher bekommen Medizin-Nobelpreis – aber gehen nicht ans Telefon!

Drei Forscher erhalten die größte Ehrung der Wissenschaft: den Nobelpreis für Medizin. Das wurde am Montag (6. Oktober) bekanntgegeben.

Doch während einer der Preisträger die Nachricht bereits überwältigt entgegennahm, war es bei den anderen wohl zu früh zum Telefonieren.

Medizin-Nobelpreis: Ehre für bahnbrechende Forschung

Als an der US-Westküste mitten in der Nacht die Welt schlief, versuchte Thomas Perlmann, Sekretär der Nobelversammlung in Stockholm, verzweifelt zwei der diesjährigen Nobelpreisträger zu erreichen – Mary Brunkow und Fred Ramsdell. Beide leben und forschen an der US-Westküste, wo es zur Zeit der Bekanntgabe gerade 3 Uhr morgens war.

„Leider konnte ich keinen der beiden anderen erreichen. Wir haben ihre Telefonnummern, aber sie haben vermutlich auf lautlos gestellt,“ sagte Perlmann laut „dpa“ bei der Preisbekanntgabe. Er bat die Preisträger darum, ihn zurückzurufen. Lediglich der dritte Preisträger, Shimon Sakaguchi aus Japan, konnte in seinem Labor erreicht werden.

Nobelpreis-Bekanntgabe: Ungewöhnliche Umstände

Brunkow, Ramsdell und Sakaguchi erhielten die Auszeichnung für ihre Entdeckungen zur peripheren Immuntoleranz. Diese verhindert, dass das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Sakaguchi, der in Japan ans Telefon ging, zeigte sich sichtlich gerührt. „Er war von der Nachricht ganz gerührt,“ berichtete Perlmann.

Für Brunkow und Ramsdell, die an der amerikanischen Westküste leben, wird die frohe Botschaft wohl erst verspätet eintreffen. Beide konnten bisher nicht erreicht werden. Ihre wegweisende Forschung wird dennoch weltweit gefeiert und stellt einen Durchbruch im Verständnis des Immunsystems dar – eine fantastische Errungenschaft, die den diesjährigen Nobelpreis verdient.