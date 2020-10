In Nizza in der Kirche Notre Dame wurde eine Frau enthauptet.

Nizza: Laut Medienberichten zweite Attacke – diesmal in Avignon +++ Attentäter offenbar von Polizei erschossen

Angriff in Nizza!

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Medienberichten drei Tote und sechs Verletzte gegeben. Zu erst war die Rede von nur einem Toten.

Zu der Attacke kam es in der Nähe der Kirche Notre-Dame, berichtet der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Zwei der Opfer sollen in der Kirche getötet worden sein.

Französische Gerichtsmediziner treffen am Ort eines Messerangriffs in Nizza ein. Foto: Valery Hache/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nizza: Frau wurde enthauptet

Laut der französischen Lokalzeitung „Nice Matin“ sei eines der Opfer eine 70-jährige Frau. Außerdem soll sie geköpft worden sein. Bestätigt wurde das noch nicht. Andere Medien berichten, dass der Frau die Kehle aufgeschlitzt wurde.

Das andere Opfer von Nizza, der Hausmeister der Kathredale, soll ebenfalls mit Messerstichen in den Hals getötet worden sein. Das dritte Opfer floh vom Tatort, erlag dann aber den schweren Verletzungen.

Der französische Innenminister Gérald Darmanin bestätigte den Vorfall auf Twitter. Er schreibt, dass in Nizza eine Polizeiaktion im Gange ist. Er leitete umgehend eine Krisensitzung im Innenministerium ein.

Die Polizei rät, den Bereich zu meiden. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Stadtverwaltung festgenommen. „Nice Matin“ berichtet außerdem, dass der Angreifer von der Polizei angeschossen wurde und auf dem Weg ins Krankenhaus sei. Der mutmaßliche Täter habe mehrfach „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen.

Nach Ansicht des Bürgermeisters von Nizza, Christian Estrosi, könnte es sich um eine terroristisch motivierte Attacke handeln.

Zweite Attacke in Avignon: Täter erschossen

Laut englischen Medienberichten habe es zwei Stunden nach der ersten Tat eine weitere Attacke gegeben. Diesmal in Avignon, rund 270 Kilometer entfernt von Nizza. Ein Mann habe in dem Ort Montfavet mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Laut dem Hörfunksender Europe 1 habe auch der Mann „Allahu Akbar“ gerufen. Die Polizei erschoss den Mann. Weitere Details sind nicht bekannt.

Nizza: Anti-Terror-Einheit ermittelt

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben,

Ressortchef Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen war der Lehrer Samuel Pary in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Er hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen der Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ gezeigt.

Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen. (ldi mit dpa & afp)