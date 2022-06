Niedersachsen: Mädchen (15) getötet – Alter der Tatverdächtigen ist kaum zu fassen

Dieser Fall aus Salzgitter schockiert nicht nur Niedersachsen, sondern ganz Deutschland. Eine vermisste 15-Jährige wurde nach großer Suche tot aufgefunden – wie Ermittler am Mittwoch (22. Juni) bekannt gaben, wurde das Mädchen getötet.

Niedersachsen: An dem Fundort der Leiche der 15-Jährigen sind Blumen niederlegt. Foto: picture alliance/dpa

Auch Tatverdächtige gibt es bereits: Zwei Jungs, ebenfalls im Teenageralter, berichtet unser Partnerportal News38.

Niedersachsen: Vermisstes Mädchen tot auf Waldfläche gefunden

Angehörige hatten die 15-Jährige aus Salzgitter-Fredenberg am Sonntag (19. Juni) als vermisst gemeldet, eine große Suchaktion der Polizei mit Drohnen und Spürhunden führte schließlich zu trauriger Gewissheit.

Auf einer bewaldeten Grünfläche fanden die Beamten die Teenagerin, die Ermittlungen gingen anschließend in alle Richtungen – ein Tötungsdelikt war also von Beginn an nicht auszuschließen.

Niedersachsen: Tatverdächtige sind 13 und 14 Jahre alt

Am Mittwoch bestätigte Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegenüber News38, dass das Mädchen getötet wurde und man bereits zwei Tatverdächtige habe.

Demnach haben die Ermittler beim Amtsgericht Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 14-Jährigen beantragt – der weitere Tatverdächtige, ein 13-Jähriger, ist noch strafunmündig und kann daher nicht inhaftiert werden.

Über das mögliche Motiv der schrecklichen Tat in Niedersachsen kannst du im ganzen Artikel bei News38 lesen.