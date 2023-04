Niederlande: Schweres Zugunglück! IC und Güterzug krachen gegen Kran ++ Ein Toter, 30 Verletzte

Schweres Zugunglück in den Niederlanden!

In der Nacht von Montag auf Dienstag (4. April) kam es in der Nähe des Ortes Voorschoten (Niederlande) zu einem tragischen Unfall. Ein Passagierzug mit rund 60 Personen an Bord entgleiste. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Niederlande: Schweres Zugunglück kostet einem Menschen das Leben

Das Unglück ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf der Strecke zwischen Leiden und Den Haag. Ein Intercity und ein Güterzug waren gegen einen Baukran geprallt, so ein Bahn-Sprecher. Dabei soll es mindestens einen Toten gegeben haben. Etwa 30 Personen wurden verletzt. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag im Radio mit. Rund zehn Passagiere waren von Anwohnern aufgenommen worden.

Ministerpräsident Mark Rutte sprach in einer ersten Reaktion von einem „schrecklichen Zugunfall“. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei allen Opfern. Ich wünsche ihnen viel Kraft„, schrieb er über Twitter.

Passagier schildert: „Fenster zersprangen“

Über die genaue Unfallursache konnte der Betreiber des Schienennetzes „Prorail“ zunächst nichts sagen. Nach Angaben von Augenzeugen raste der Intercity auf eine Wiese, mindestens zwei Waggons waren demnach umgestürzt. Auch der Güterzug soll entgleist sein.

Die meisten Passagiere konnten den Zug selbst verlassen. „Es gab einen schweren Schlag, Fenster zersprangen“, berichtete ein Passagier im Radio. Der Waggon, in dem der Student saß, sei gekippt. Er habe sich schnell befreien können.

Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke von Amsterdam nach Den Haag. (mit dpa)