Niederlande wollen Touristen über Ostern fernhalten – DIESE Region greift besonders hart durch

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Über Ostern gönnen sich viele Deutsche gerne einen Kurzurlaub – die Niederlande sind ein besonders beliebtes Ziel. Wegen Corona spricht sich die niederländische Regierung zurzeit aber deutlich gegen Touristen aus.

Die Niederlande wollen Urlauber auch über Ostern fernhalten. Eine Region hat sich bereits zu besonders harten Maßnahmen entschlossen.

Niederlande: Keine Touristen über Ostern

In drei Sprachen hat der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte in einer Krisensitzung an die Nachbarländer appelliert: „Bleibt zu Hause, Restez a la maison, Blijf thuis!“

Allerdings setzt Rutte auf Freiwilligkeit: Demnach gibt es weder grundsätzliche Grenzkontrollen noch ein allgemeines Einreiseverbot – mit einer Ausnahme.

Eine Region komplett gesperrt

Wie der WDR berichtet, hat die Küstenregion Zeeland sich bereits Ende März komplett abgeriegelt und alle Urlauber aufgefordert, bis zum 31.März ihre Unterkünfte zu räumen. Bis auf Weiteres dürfen hier keine Touristen unterkommen.

In den restlichen Regionen ist die Situation ähnlich wie in Deutschland: Restaurants, Cafés, Museen sind geschlossen, das öffentliche Leben steht still.

Ministerpräsidenten setzt auf Vernunft der Urlauber

Darüber hinaus haben auch viele Hotels, Pensionen und Campingplätze dicht gemacht – eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden ist nahezu unmöglich.

Allein deshalb hofft Rutte, dass die meisten Menschen Vernunft zeigen und die Osterfeiertage Zuhause verbringen.

An der Grenze sind Schilder aufgestellt worden, die von unnötigen Reisen abraten.

Auch vom Auswärtigen Amt hierzulande gibt es übrigens eine klare Ansage: „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland wird bis mindestens Ende April 2020 gewarnt.“

Es gilt: Je mehr Leute über Ostern Zuhause bleiben, desto schneller kann danach wieder verreist werden.