Scharfe Kontrollen für deutsche Urlauber in den Niederlanden – es geht nicht um die Grenzen

Du möchtest Zigaretten an einer Tankstelle in den Niederlanden kaufen? Dann brauchst du ab sofort deinen Personalausweis – und zwar immer. Dabei spielt das Alter keine Rolle. Egal, ob du gerade 18 oder längst 80 Jahre alt bist, ohne Kontrolle gibt es keine Zigaretten mehr.

Hintergrund der neuen Regelung sind häufige Konflikte zwischen Kunden und Tankstellenpersonal. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu hitzigen Diskussionen, wenn junge Erwachsene ihren Ausweis zeigen mussten. Viele empfanden es als peinlich, ihr Alter beweisen zu müssen. Die neuen Regeln sollen solche Probleme jetzt endgültig aus der Welt schaffen.

Urlauber sollen Ausweis bereithalten

Die Maßnahme wurde laut der „Rheinischen Post“ von Interessenverbänden der Mineralölbranche beschlossen. Oberstes Ziel sei es, die Mitarbeitenden zu schützen. Das Personal wurde zu oft mit aggressiven Reaktionen konfrontiert – gerade bei Ausweiskontrollen. Tankstellen, die sich nicht an die Vorschriften halten, müssen mit hohen Strafen rechnen.

+++Deutsche wollen über niederländische Grenze – das macht sie baff+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die neue Pflicht ist Teil eines größeren Plans: Die Niederlande kämpfen aktiv gegen den Tabakkonsum. Ab 2024 dürfen Supermärkte keine Zigaretten mehr verkaufen, und bis 2030 wird auch an Tankstellen kein Tabak mehr erhältlich sein. Dann gibt es Zigaretten und Co. nur noch in speziellen Fachgeschäften.

Mehr Themen für dich:

Wie die „Rheinischen Post“ berichtet, greift der Staat greift zusätzlich hart durch. Er erhöht die Tabaksteuer, um Raucher vom Kauf abzuhalten. Ziel ist, die Zahl der Raucher drastisch zu senken. Wer im Urlaub in Holland unterwegs ist, sollte die neue Regelung also beachten. Sonst gibt es bei der Ausweiskontrolle vielleicht unliebsamen Ärger.