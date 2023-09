Urlaub in den Niederlanden: Einheimische meckern über Deutsche – es geht um DIESEN Strand

Ein Urlaub in den Niederlanden ist eine beliebte Beschäftigung für Menschen aus dem Westen. Kein Wunder, gerade aus NRW gibt es keinen schnelleren Weg ans Meer, als den über die Autobahn in die Niederlande. Scheveningen, Zandvoort oder auch Texel sind sehr beliebte Orte für Deutsche, um Urlaub in den Niederlanden zu machen.

Und die Holländer freuen sich natürlich über den Besuch von ihren deutschen Nachbarn, denn die Touristen bringen auch eine Menge Geld mit und geben dieses nur zu gerne in den Strandorten aus. Deshalb ist man in den Niederlanden auch nicht erfreut, wenn die deutschen Urlauber mal fernbleiben, so wie zuletzt. Schuld daran sollen einige deutsche Medien gewesen sein.

Urlaub in den Niederlanden: Wegen diesem Grund

Laut dem niederländischen Portal „wnl“ ist man in Scheveningen erstaunt, dass derzeit die deutschen Touristen ausbleiben. Grund dafür sollen deutsche Medien sein, die etwas missverstanden haben sollen. „Mehrere deutsche Zeitungen schrieben, dass der Strand von September bis Ende dieses Jahres geschlossen bleiben wird“, heißt es auf wnl. Das ist aber nicht korrekt, denn der Strand ist überhaupt nicht ganz gesperrt. Nur ein Teilstück von etwa 200 Metern Länge ist derzeit für Badegäste tabu.

Andere deutsche Medien sollen aber geschrieben haben, dass der gesamte Strand gesperrt sei. Dies sei aber nicht der Fall, heißt es auf dem holländischen Portal weiter.

Und das ist ganz schön ärgerlich für die Niederländer, denn die Leidtragenden sind am Ende die Gastronomen und Unternehmer vor Ort gewesen. Manch einer berichtet, dass die Hälfte seiner Kundschaft aus Deutschen bestehen würde, die jetzt aber nicht kommen würden.

Kehren die Urlauber jetzt zurück?

Trotzdem sei man jetzt guter Dinge, dass die zahlungskräftigen Deutschen doch wieder nach Scheveningen kommen. Und das liegt vor allem auch an dem Spätsommer, der NRW und auch den Niederlanden nochmal richtig schöne Sommertage beschert.

Interessant könnte für Touristen auch die Sandauffüllung auf dem Scheveninger Strandabschnitt sein. Diese sei „ein ziemliches Spektakel“ und auch ein Grund, den Strand an der holländischen Nordsee zu besuchen.