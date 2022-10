Kaufland, Rewe und Co.: Erneute Maskenpflicht? HIER ist es bald soweit

Pünktlich zur kalten Jahreszeit greift auch wieder das Coronavirus um sich. Während die Inzidenzen steigen, sehen sich Kaufland, Rewe und Co. zu strengeren Maßnahmen in den Märkten gezwungen.

Musst du vor deinem nächsten Einkauf bei Kaufland, Rewe und Co. wieder an eine Mund-Nasen-Bedeckung denken?

Kaufland, Rewe und Co: Kehrt Maskenpflicht zurück?

Was viele prophezeit haben, ist nun Wirklichkeit geworden: Mit dem Herbstbeginn steigen in Deutschland erneut die Corona-Erkrankungen. Bisher gilt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und gesundheitsbezogenen Einrichtungen.

Laut der „Lebensmittel Zeitung“ sehen sich die Politik und Unternehmen wie Kaufland, Rewe und Co. allerdings in der Verantwortung. Ob es neue Schutzmaßnahmen gibt und wie diese aussehen könnten, ist jedoch Ländersache.

Das ist Kaufland:

Gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

Das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

Die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

Ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat sich das erste Bundesland dazu entschlossen, eine Neuauflage der Maskenpflicht einzuführen. In Berlin wurden bereits konkrete Pläne dazu vorgelegt.

Gilt bei Kaufland, Rewe und Co. demnächst wieder die Maskenpflicht? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Wagner

+++ Rewe: Nächstes beliebtes Produkt fliegt aus den Regalen – vor allem Frühstücks-Fans schauen in die Röhre +++

Dann müssen die Menschen nicht nur bei ihrem Einkauf bei Kaufland, Rewe und Co. an einen Mund-Nasen-Schutz denken, sondern auch in anderen Innenräumen wie Museen oder Universitäten.

Weitere News zum Thema Einkaufen:

Handels-Verbände sind alarmiert

Der „Lebensmittel Zeitung“ fordern die Handelsverbände trotzdem dazu auf, nur zweckmäßige Entscheidungen zu treffen.

+++ Rewe macht ernst! Nächstes Markenprodukt fliegt aus dem Regal +++

Sie befürchten, dass zu strenge Auflagen einen schlechten Einfluss auf die Umsätze mit sich bringen würden.