Todes-Drama um deutsches Paar in New York – erschütternd, was der Unfallfahrer macht

Ein deutsches Paar aus Hamburg, 55, und 50 Jahre alt, besuchte New York und erkundete Midtown Manhattan. Dieser Stadtbezirk ist bekannt für Sehenswürdigkeiten wie den Times Square und das Empire State Building.

Am Mittwoch (24. September) nahmen die zwei Touristen dort an einer Erkundungstour teil, die in einem tragischen Unglück endete. Wie „New York Post“ berichtet, wurde das Pärchen dort nämlich von einem Auto erfasst.

Tragischer Unfall in New York

Gegen 14.40 Uhr kam es an einer Kreuzung zu einem schweren Unfall. Ein grüner Minivan erfasste das deutsche Paar. Die 50-jährige Frau starb sofort. Laut der „New York Post“ erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie nahezu enthauptet wurde. Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen.

Ihr Mann (55) wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen Ärzte derzeit um sein Leben. Der Zustand des Mannes ist weiterhin kritisch.

Der Unfallfahrer flüchtete nach der Kollision. Die Polizei konnte ihn jedoch einige Straßen weiter stellen. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann. Am Donnerstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Das deutsche Paar ist Opfer eines rücksichtslosen Verkehrsdelikts geworden.

