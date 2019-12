New York: Frau will zur Arbeit gehen – dann stirbt sie aus einem unfassbaren Grund

New York. Unweit des weltberühmten Times Square in New York kam es am Morgen des 17. Dezembers zu einem tragischen Unglück.

Eine Frau (60), die sich auf dem Weg zur Arbeit befunden haben soll, wurde Berichten zufolge von einem herabfallenden Gegenstand erschlagen. Das berichtet der „Spiegel“.

New York: Frau von Gegenstand erschlagen – Hintergründe unklar

Die 60-Jährige verstarb noch am Unfallort. Um welchen Gegenstand es sich genau handelte, sei noch unklar – ebenso wie die Hintergründe des dramatischen Vorfalls.

Der „New York Times“ zufolge soll allerdings ein nahes Hochhaus in der Vergangenheit öfter damit aufgefallen sein, dass die Besitzer die Regeln zur Instandhaltung der Fassade verletzt hätten. Wie der „Spiegel“ berichtet, sei es unklar, ob bis zum aktuellen Zeitpunkt bereits Nachbesserungen am Mauerwerk durchgeführt wurden.

„Das ist eine Tragödie, und die Familie und Freunde des Opfers sind in unseren Gedanken“, wird Abigail Kunitz, Sprecherin der New Yorker Verwaltung für Gebäudemanagement, zitiert.