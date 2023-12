Neues Verkehrsschild: Verstößt du dagegen, musst du zahlen oder wirst abgeschleppt

Auf den Straßen Deutschlands könnten Autofahrer schon bald auf ein neues Verkehrsschild stoßen. Es soll die Ladenzonebereich für Lieferfahrzeuge regeln, doch nicht jeder darf dort halten. Darauf müssen Verkehrsteilnehmer künftig achten, denn bei einem Verstoß gegen die neuen Vorschriften, könnten Pkw-Fahrer und Co. teuer zur Kasse gebeten werden.

Immer wieder blockieren sie den Verkehr. Lieferfahrzeuge, die nur eben ein Paket abgeben wollen, finden auf engen Straßen keinen Platz zum Halten und stellen sich schließlich in die zweite Reihe. Ein Phänomen, das nicht nur für Auto- und Fahrradfahrer nervenaufreibend ist, sondern auch die Zusteller und Lieferanten selbst an den Rande des Wahnsinns treibt. Eine Lösung musste her und die könnte schon bald mit Hilfe eines neuen Verkehrsschildes in Kraft treten.

Neues Verkehrsschild kann Autofahrern teuer zu stehen kommen

„Ladezone.“ So soll das neue Schild, das noch im laufenden Jahr eingeführt werden könnte, heißen. Bereits im Juli hatte Oliver Luksic, der parlamentarische Staatssekretär im BMDV, laut einem Bericht der „Deutschen Verkehrs-Zeitung“ verlauten lassen, wie das Online-Portal „Merkur“ zuletzt berichtete.

Das Schild dient lediglich für das Be- und Entladen der Fahrzeuge, die für einen gewerblichen Dienstleister genutzt werden. Falschparker müssen bei widerrechtlicher Nutzung künftig richtig tief in die Tasche greifen. Ein Bußgeld, dessen Höhe noch nicht ganz geklärt ist, droht all denjenigen, die die Ladezone für private Zwecke nutzen. Für alle Verkehrsteilnehmer, die keinem gewerblichen Dienstleister angehören, gilt ein Halteverbot. Fahrer, die dort trotzdem parken, könnten künftig leichter abgeschleppt werden.

Das neue Verkehrsschild wirkt sich nicht nur positiv auf den fließenden Verkehr aus, sondern erhöht zudem die Verkehrssicherheit und sorgt dafür, dass Lieferungen schneller ankommen.