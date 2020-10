Neue Art von Coronavirus entdeckt – Forscher sind DESHALB jetzt in Aufruhr

Momentan steigen Corona-Zahlen wieder an. Mittlerweile sind es schon Monate, in denen das Coronavirus die Welt fest im Griff hat.

Und jetzt auch noch das: Forscher haben nun noch ein neues Coronavirus entdeckt und sind in Aufruhr.

Neues Coronavirus entdeckt - Forscher in Aufruhr

Wie der „Focus“ berichtet, wurde das neue Coronavirus in China entdeckt. Von hier breitete sich auch das Sars-CoV-2 über die gesamte Erde aus. Viele Regionen stecken derzeit mitten in der Abwehr einer neuen Coronavirus-Welle. Doch nicht nur von diesem Coronavirus scheint eine Gefahr für den Menschen auszugehen, wie eine Studie enthüllt.

---------------

Das sind typische Corona-Symptome:

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

---------------

Auch dieses Mal befällt das Coronavirus zuerst ein Tier. Im Gegensatz zum Sars-CoV-2 aber nicht Fledermäuse, sondern Schweine.

Neues Coronavirus entdeckt – Forscher sind deswegen in Aufruhr. (Symbolbild) Foto: imago images / Fotoarena

Neues Coronavirus gefährlich für Menschen?

Das sogenannte Sads-CoV grassiert aktuell in China unter Schweinen. Laut einer Studie könne sich das Coronavirus aber auch in menschlichen Lungenzellen, Atemwegszellen und Darmzellen vermehren. Deswegen sei es nicht unwahrscheinlich, dass sich auch Menschen mit ihm infizieren könnten.

---------------

Weitere News:

Wetter in Deutschland: Experte mit überraschender Prognose – DARAUF musst du dich jetzt einstellen

Edeka: Frau will einkaufen – als ein Mitarbeiter sie im Laden sieht, ruft er die Polizei

Hartz 4: Empfänger nutzt günstigeren Stromtarif – doch dann kommt der Hammer vom Jobcenter

---------------

Es kommt nicht selten vor, dass sich ein Erreger im Tierreich entwickelt, dann mutiert und auch für den Menschen gefährlich werden kann. Bereits in vergangenen Jahren gab es in China mehrere Ausbrüche des Sads-CoV. Es führte bei den infizierten Schweinen zu schweren Brechdurchfällen, welche 90 Prozent der jungen Ferkel nicht überlebten. Das Virus soll laut Forschern wie das Sars-CoV-2 ursprünglich aus Fledermäusen stammen.

Neues Coronavirus in Studie getestet

Coronavirus: Viele Schweine und Ferkel sind bereits wegen des Sads-CoV in China gestorben. (Symbolbild) Foto: imago images / Henning Scheffen

Bei der jetzt von Forschern der University of North Carolina at Chapel Hill durchgeführten Studie konnten unter anderem nach 48 Stunden aktive Viren in Zellinien aus der Leber, dem Darm und dem Magen nachgewiesen werden. Außerdem vermehrten sich bei einem Test das Sads-CoV in Zellproben aus der menschlichen Nasenschleimhaut, den Atemwegen und der Lunge.

Laut dem „Focus“ nutze das neue Coronavirus aber keine der bekannten Eintrittspforten. Da es sein könnte, dass das Virus auch Menschen befalle, sei es laut den Forschern sehr wichtig, die infizierten Schweine zu überwachen. Immerhin erwies sich das antivirale Mittel Remdesivir als sehr wirksam gegen Sads-CoV. Bis jetzt ist noch keine Infizierung mit dem Sads-CoV bei einem Menschen festgestellt worden.

Wenn du dich über alle neuen Entwickklungen zum Coronavirus informieren willst, kannst du das in unserem Blog tun >>>

(gb)