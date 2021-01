Corona-Gipfel: Entscheidung gefallen! Bewegungsradius, Schulen, Zusammenkünfte – diese Regeln musst du jetzt beachten

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Der harte Corona-Lockdown wird bis zum 31. Januar verlängert - das beschlossen Bund und Länder am Dienstag beim ersten Corona-Gipfel des noch jungen neuen Jahres. Doch nicht nur das, es wird in Kreisen mit hoher Inzidenz auch einen Bewegungsradius von 15 Kilometern geben.

In einer Pressekonferenz sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Beratung und stellte die neuen Corona-Maßnahmen vor.

Corona-Lockdown: Bewegungsradius von 15 km - an diese Regeln musst dich jetzt halten

Ein Großteil des Einzelhandels bleibt geschlossen, ebenso Schulen und Kitas. Wir haben die wichtigsten Corona-Regeln, and die du dich jetzt halten musst, für dich gesammelt.

Diese Corona-Maßnahmen sind neu:

Einen Bewegungsradius von 15 Kilometern wird es in Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern geben. Nur mit einem triftigen Grund darf der Radius verlassen werden. Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar

Private Treffen sind grundsätzlich nur mit Angehörigen des eigenen und mit nur EINER Person eines weiteren Haushalts gestattet. Bislang galt als Maximum fünf Personen aus zwei Haushalten (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt). Der „Freund“ , für den sich der Haushalt entscheiden muss, darf wechseln.

Besondere Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen : Beim Betreten muss ein Schnelltest gemacht werden. Bewohner sowie Pfleger müssen mehrmals pro Woche getestet werden

Für Einreisende aus Risikogebieten soll es eine Zwei-Test-Strategie geben. Sie müssen sich 48 Stunden vor oder unmittelbar nach der Reise testen lassen sowie fünf Tage nach Einreise. Zudem gibt es eine zehntägige Quarantäne.

Betriebskantinen machen zu. Nur To-Go bleibt erlaubt.

Es gibt mehr Kinderkrankengeld: Wer Kinder zu Hause betreuen muss, soll 10 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld pro Elternteil erhalten können. Alleinerziehende bis zu 20 Tage.

Kanzlerin Merkel hat die neuen Corona-Regeln vorgestellt. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

Diese Corona-Maßnahmen werden verlängert:

Private Treffen sind grundsätzlich nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person gestattet.

In öffentlichen, geschlossenen Räumen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Der Einzelhandel bleibt geschlossen: Ausnahmen sind z.B. der Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien, Poststellen und Zeitungsverkauf, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte.

In Läden mit einer Fläche bis 800 Quadratmetern darf pro 10 Quadratmetern nur ein Kunde eingelassen werden. Für Läden mit einer Fläche ab 800 Quadratmetern gilt die Erlaubnis einer zusätzlichen Person pro 20 Quadratmeter.

Dienstleistungsbetriebe der Körperpflege sind geschlossen, dazu zählen Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios (medizinisch notwendige Behandlungen bleiben möglich).

Fitnessstudios und Schwimmbäder sind geschlossen.

Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause (nicht vor Ort!) sind möglich.

Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Die Beschlüsse des Corona-Gipfels müssen in den Landtagen der 16 Bundesländer formal noch bestätigt und beschlossen werden. Eine zeitnahe Umsetzung ist anzunehmen, weil die Beschlüsse auch die Schulferien betreffen, die in den meisten Bundesländern in den kommenden Tagen enden werden. In NRW hat Ministerpräsident Laschet bereits angekündigt, dass am Mittwoch Details für Schulen und Kitas vorgestellt werden sollen.

Die Regeln gelten mindestens bis zum 31. Januar. Am 25. Januar wollen Kanzlerin Merkel und die Länderchefs erneut zu Corona-Beratungen zusammenkommen, um über Maßnahmen ab dem 1. Februar zu diskutieren. (cs)