Netto: Weihnachtsprospekt sorgt bei Kunden für hitzige Diskussion – „So lächerlich“

Eigentlich sollte zur Weihnachtszeit die Stimmung bei vielen Menschen deutlich friedlicher und besinnlicher sein. Doch derzeit gibt es viel Aufregung um einen Weihnachtsprospekt von Netto.

Denn als einige Netto-Kunden im Werbeprospekt einige Seiten aufblättern, können sie nicht glauben, was sie da sehen. Vor allem Veganer und Vegetarier sind empört. In den sozialen Medien ist eine hitzige Diskussion entbrannt.

Netto: Weihnachtsprospekt sorgt bei Kunden für hitzige Diskussion

Jahr für Jahr werden es immer mehr Veganer und Vegetarier. Diese verzichten dementsprechend auf Fleisch- und Fischgerichte. Umso wütender sind sie dann, wenn bei Netto, Rewe und Co. immer mehr solcher Gerichte ganz oben auf der Weihnachtsmenü-Liste stehen. So ist das aktuell mit dem Weihnachtsprospekt von Netto der Fall, der viele Kunden empört.

Auf einigen Seiten im aktuellen Prospekt stehen Slogans wie: „Vom Himmel hoch da kommt Gans her …“, „Morgen kommt das Weihnachtslamm“, „I-hr Hummerlein kochet, so kochet doch all“, „Zarter die Enten nie schmecken…“, „Filet Nacht, Heilige Nacht …“ und „Morgen Kinder, wird’s Wurst geben“. Das Unternehmen greift auf bekannte Weihnachtslieder zurück und interpretiert die angebotenen Weihnachtsgerichte neu. Zudem sind neben den Slogans auch die Gerichte auf Bildern zu sehen, um den Appetit der Kunden nochmal anzuregen.

Eine Aktion, die in den sozialen Netzwerken für viel Ärger sorgte. Ein Kunde postete ein Foto auf Facebook und schrieb: „Netto Markendiscount wirbt mit tier- und lebensverachtenden Werbeslogans. (…) Nein, das ist nicht lustig, das ist widerlich und verachtend. Diese Tiere haben bis zu ihrem Tod massiv gelitten, nun werden sie dann auch noch verhöhnt.“ Weitere wütende Kunden äußerten sich in den Kommentaren (hier mehr dazu).

„So lächerlich“

Nun haben auch die Fleisch- und Fisch-Liebhaber von den wütenden Kommentaren der Veganer und Vegetarier erfahren. Sie zeigen deutlich, was sie von der Kritik halten. „Boah, so lächerlich. Jetzt wird Netto dafür kritisiert, dass sie in ihrem Werbeprospekt Fleisch und Fisch auf Seite 1 für Weihnachten haben. Nein, ich lasse mich nicht umerziehen, egal in welchem Bereich. Es reicht“, schreibt ein empörter User auf X.

Andere Kunden stimmen zu: „Was müssen das für traurige Gestalten sein? Die haben doch bereits jeder Freude im Leben abgeschworen“, „Ich will Fleisch auf Seite 1,2,3 und 4. Ich beschwere mich gleich bei Netto“ und „Dass man sich über so etwas aufregt, ist einfach nur traurig. Mach doch einfach dein Ding, aber hör auf, anderen vorzuschreiben, was sie machen müssen“, sind nur drei von zahlreichen Kommentaren.

Auf Nachfrage dieser Redaktion hat sich Netto bislang noch nicht zur Kritik geäußert. Womöglich hat man beim Unternehmen auch nicht damit gerechnet, dass es Kritik für solch einen Weihnachtsprospekt so geben würde.