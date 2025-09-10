Netto enthüllt Weihnachts-Highlight – doch eine wichtige Zutat fehlt

Es geht schon wieder los – die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und damit landen auch pünktlich die ersten (vor-)weihnachtlichen Naschereien in den Supermarkt- und Discounter-Regalen. Lebkuchen, Kipferl, Plätzchen, Schoko-Weihnachtsmänner – alles, was das Herz begehrt.

Gerade bei den Schoko-Produkten sind die erhältlichen Sorten und Geschmacksrichtungen bekanntermaßen endlos. Doch eine Zutat haben sie alle gemeinsam – zumindest normalerweise: Kakao! Aber genau da driftet Netto jetzt ab. Bei einer neuen Weihnachts-Kollektion lässt der Discounter eben diese vermeintliche Kernzutat weg.

Netto mit neuem Rezept für Weihnachts-Schokolade

Schokolade ohne Kakao? Wie geht das denn? Das verrät Netto auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Discounter bietet seit dem 8. September kakaofreie Schoko-Vanille-Kipferl in seinem Sortiment an – und ab Ende des Monats kommen noch Schoko-Weihnachtsmänner, ebenfalls ohne Kakao, dazu. Dafür hat sich Netto auch direkt einen neuen Eigenmarken-Namen gesichert: Die neuen Weihnachts-Naschereien laufen unter dem Namen „Santa Claus in Town“.

Und was steckt statt Kakao in den Schoko-Produkten? Die Antwort: Choviva. Zugegeben – unter dem Begriff können sich wohl nur die wenigsten Netto-Kunden etwas vorstellen. Deshalb klärt der Discounter auf: „Statt Kakaobohnen werden Sonnenblumenkerne verwendet, die durch eine ähnliche Röstung und Fermentierung ein natürliches, intensives schokoladiges Aroma entfalten.“

Dadurch sollen CO2-Emissionen und Wasserverbrauch um über 80 Prozent eingespart und Rodungen von Regenwaldgebieten verhindert werden. Entwickelt wurde Choviva von den Gründern des Start-Ups „Planet A Foods“.

So viel kosten die neuen Produkte

Den Anfang im Sortiment machen – wie bereits erwähnt – die „Santa Claus in Town – Kipferl mit Choviva“ ab KW 37 (8. bis 14. September) für 2,49 Euro pro Packung. Ab KW 40 (29. September bis 5. Oktober) kommt dann der „Santa Claus in Town – Weihnachtsmann mit Karamell-Keksstückchen“ für 1,49 Euro pro Stück hinzu.