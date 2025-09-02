Diese Produkte bei Netto fallen vielen Kunden sofort ins Auge – „Das gibt’s ja nicht“

Gefühlt wird es jedes Jahr früher. Bald schon sind die Jahreszeiten ganz verdreht. Dann gibt es im Winter Wassereis und im Sommer Glühwein. Denn schon seit einigen Tagen finden Kunden in ihren nahegelegenen Netto-Märkten die ersten Weihnachtssüßigkeiten.

Lebkuchen, Spekulatius oder Dominosteine. Bei den Temperaturen Anfang September schmelzen letztere zum Glück nicht mehr. Doch tatsächlich wurden einige Kunden schon im Juli bei Netto fündig. Doch wieso? Dazu äußert sich Netto jetzt auf Nachfrage dieser Redaktion.

Netto verkauft schon Weihnachtsgebäck

„Endlich wieder Lebkuchen bei Netto. Passt ja zum Wetter“, freut sich eine Cuxhavenerin bereits Anfang Juli über den altbekannten Anblick der Dosen im Discounter. Während die einen erstaunen – „das gibt’s nicht“ – und die anderen schon scherzen – „bisschen spät dieses Jahr“ – finden sich auf Facebook und anderen Sozialen Medien immer mehr solcher Funde.

Jetzt macht es auch Netto selbst offiziell: „Wer Appetit auf die Advents-Klassiker wie Lebkuchenherzen, Dominosteine, Stollenkonfekt und Spekulatius hat, muss nicht bis Dezember warten. Die ersten Weihnachtsprodukte der Eigenmarke ‚Santa Claus in town‘ sind bereits jetzt in den bundesweit rund 4.400 Netto-Filialen erhältlich“, heißt es in einer Mitteilung.

Netto erklärt den frühen Verkaufsstart

Der Discounter spielt darauf an, dass die Kunden bereits daran gewöhnt seien, dass sich die Regale schon im Spätsommer mit Weihnachtsgebäck füllen – „zwischen Grillsoßen und Sonnenmilch“. Es gehe darum, den Kunden die Wartezeit zu verkürzen, doch habe der frühe Verkaufsstart von Weihnachtsprodukten auch logistische Gründe. „Netto passt das Angebot schrittweise an die Nachfrage an und sorgt so für eine optimale Verfügbarkeit der beliebtesten Weihnachtsprodukte.“

So wolle das Unternehmen in den kommenden Wochen sein Sortiment an „(vor)weihnachtlichen“ Eigenmarkenprodukten erweitern, auch in Bio-Qualität. Gebäck, Lebkuchen, Schokoladen-Weihnachtsmänner, Bio-Zimtsterne und -Dinkel-Spritzgebäck und weitere saisonale Spezialitäten sollen folgen. Es wird sogar etwas Neues geben: weihnachtliche Schokolade auf der Basis von Sonnenblumenkernen statt Kakao.