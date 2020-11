Netto warnt dringend vor DIESEM Produkt: Kunden sollen es vernichten

Bei diesem Produkt von Netto sollten Kunden genau hinschauen!

Denn bei einem Fischprodukt aus dem Sortiment von Netto hat sich ein Fehler beim angegeben Mindesthaltbarkeitsdatum eingeschlichen. Jetzt warnt der Hersteller.

Netto: Falsches Ablaufdatum bei Räucherlachs

Betroffen ist der „Norfisk Bio-Räucherlachs“ in der 100-Gramm-Packung mit der Chargennummer S15146102/T3, hergestellt von der Norfisk GmbH. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Artikel mit dem falschen Verbrauchsdatum 30.12.2020 ausgezeichnet wurde, teilte das Unternehmen mit.

Der Räucherlachs läuft einen Monat früher ab als angegeben. Foto: Norfisk GmBH

Das Problem: Eigentlich ist der Räucherlachs nur bis Montag, den 30. November haltbar – sprich: Der Fisch sollte einen ganzen Monat früher verzehrt werden als angegeben!

„Nach dem 30.11.2020 ist der Artikel nicht mehr zu verzehren und zu vernichten“, so Norfisk. Das Verbrauchsdatum sowie die Chargennummer findest du auf der Verpackungsrückseite.

Rückerstattung auch ohne Kassenbon

Netto und Norfisk haben das betroffene Lebensmittel sofort aus dem Verkauf genommen. Andere Chargennummern, andere Verbrauchsdaten sowie andere Produkte seien nicht betroffen, so der Hersteller. Wer den Räucherlachs bis zum 30. November noch nicht verzehrt haben sollte, bekommt den Einkaufspreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons in der Einkaufsstätte zurückerstattet.

Das Fischprodukt wurde in Netto-Filialen in Teilen von Niedersachsen, NRW, Hessen, Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt verkauft. (at)