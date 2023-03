Netto, Rewe und Co.: Kunden müssen aufpassen – Einkauf könnte plötzlich unangenehm werden

Heftige Vorwürfe gegen Netto, Rewe und andere Supermärkte! Nicht nur die steigenden Preise, sondern auch das Personal ärgert viele Kunden derzeit bei ihrem Einkauf und macht diesen zum Spießroutenlauf.

Einen schlechten Tag hat wohl jeder einmal – doch die Mitarbeiter einiger Unternehmen haben ihn wohl öfter als andere.

Netto, Rewe und Co.: DAS stößt vielen Kunden sauer auf

Der Service-Satz „Der Kunde ist König“ scheint der Vergangenheit anzugehören, wenn man den Kunden von Netto, Rewe und anderen Supermärkten glaubt. So gingen bei der Beschwerdeplattform „Reklamation24“ im Jahr 2022 rund 14.000 Beschwerden über unangemessenes Verhalten von Mitarbeitern gegenüber Kunden ein.

Die Palette der Vorwürfe reicht von unfreundlichem, respektlosem bis zu teils aggressivem Personal – dazu gehört zum Beispiel das Ignorieren von Kunden bei Fragen während des Einkaufes oder auch patzige Reaktionen oder ein feindseliger Tonfall.

Die Verbraucherkritik bezieht sich dabei nicht nur auf den Lebensmittel-Einzelhandel, sondern auch auf Post- und Paketdienste, Bekleidungsgeschäfte und den öffentlichen Nahverkehr. Dennoch sticht ein Discounter in dem unrühmlichen Ranking heraus.

Netto, Rewe und Co.: Discounter ist Beschwerde-Spitzenreiter

So schneidet Netto mit Abstand am schlechtesten ab, musste mit 1096 Reklamationen die meisten Beschwerden über Mitarbeiter in Kauf nehmen. Dahinter folgt Lidl, allerdings mit nur halb so wenig Beschwerden (507 Reklamationen).

Der nächste Supermarkt in den Top Zehn ist Rewe (241 Reklamationen). Davor liegen aber mit Hermes (317 Reklamationen) und der Deutschen Bahn (297 Reklamationen) zwei Dienstleistungsunternehmen.

Auch bei Kaufland (218 Reklamationen) und Norma (169 Reklamationen) müssen sich Kunden vor unfreundlichen Mitarbeitern in Acht nehmen.

In jedem Fall sollte man das Verhalten des Personals nicht persönlich nehmen, rät „Reklamation24“-Geschäftsführer Daniel Dittus: „In den allermeisten Fällen haben Sie einfach das Pech, für diese Menschen zum Ventil für ihren eigenen Missmut zu werden.“ Dennoch sei es wichtig, sich über die Vorfälle zu beschweren. „Nur so können wir dafür sorgen, dass uns auf lange Sicht als Verbrauchern wieder mehr Freundlichkeit und Respekt entgegen gebracht werden.“