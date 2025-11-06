Netto-Kunden werden es sofort sehen – Veränderung an den Kassen

Ab jetzt geht’s beim Einkaufen noch schneller: Netto erweitert sein digitales Angebot und setzt in immer mehr Filialen auf moderne Selbstbedienungskassen, wie das Presseportal schreibt. Neu ist vor allem die große Zahl sogenannter Hybrid-Kassen – über 1.100 Netto-Märkte verfügen bereits über diese flexible Technologie. Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen von einer klassischen Bedienkasse in eine SB-Kasse umwandeln.

So kann das Kassenpersonal je nach Kundenandrang blitzschnell reagieren. Für die Kundschaft bedeutet das: weniger Warten, mehr Tempo und ein Einkauf, der sich ganz dem eigenen Rhythmus anpasst. Auch beim Bezahlen gibt es Neuigkeiten.

Neues Bezahlerlebnis bei Netto

Insgesamt hat Netto inzwischen in mehr als 1.400 Filialen Selbstbedienungskassen im Einsatz – ein deutliches Zeichen dafür, wie konsequent der Discounter seinen Service modernisiert. Die Kunden scannen ihre Produkte selbst, bezahlen kontaktlos mit Karte oder bequem über die Netto plus App.

Besonders praktisch: Die Hybrid-Kassen kombinieren beide Varianten und passen sich flexibel an die Situation vor Ort an. Damit treibt Netto den Wandel im Lebensmitteleinzelhandel aktiv voran und sorgt für ein Einkaufserlebnis, das effizient, modern und kundenorientiert ist.

Punkte sammeln – jetzt noch einfacher bei Netto

Auch beim Bezahlen hat sich etwas getan: Als Payback-Partner macht Netto das Punktesammeln jetzt noch unkomplizierter. Neben der Netto plus App und dem Online-Shop können Kunden ihre Payback-Punkte ab sofort auch direkt beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card sammeln. Und das natürlich auch an den neuen Hybrid-Kassen – egal, ob sie im SB- oder Bedienmodus genutzt werden.

Mit rund 4.400 Filialen, mehr als 88.500 Beschäftigten und wöchentlich über 21 Millionen Kunden gehört Netto zu den größten Lebensmittelhändlern Deutschlands. Etwa 5.000 Artikel, ein klarer Fokus auf Frische und Qualität sowie faire Preise machen das Konzept aus.

Netto setzt auch auf Verantwortung: Nachhaltigkeit, soziale Projekte und die Partnerschaft mit dem WWF Deutschland stehen im Mittelpunkt. So zeigt Netto, dass Fortschritt und Verantwortung perfekt zusammenpassen.