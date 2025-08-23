Mann aus Indien vergleicht Netto und Penny – dieser Discounter kriegt sein Fett weg

Netto oder Penny? Bei den Discounter-Konkurrenten scheiden sich die Geister, dennoch eint sie das Günstig-Versprechen. So zumindest die Devise. Einen Unterschied abseits der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Unternehmen und der Eigenmarken zu finden? Mit bloßem Auge für viele Kunden wohl unmöglich.

Akshay, ein Comedian aus Indien, hat sich jetzt aber an den Vergleich gewagt – und gibt sein schonungsloses Urteil im Netz ab. Denn an einem der beiden Discounter Netto und Penny kann er absolut kein gutes Haar lassen.

Netto vs. Penny: Mann aus Indien packt aus

„Bei Netto wird Ihr Selbstwertgefühl vor Ihnen auf die Probe gestellt“, laut der Titel seines Discounter-Vergleichs. Kunden können sich schon hier vorstellen, das der Discounter der Rewe Group gleich ordentlich in die Mangel genommen wird.

„Netto ist kein Supermarkt. Er ist ein Safe Space für ‚Rock Bottom‘ (zu deutsch: Tiefpunkt)“, startet der Inder sein Video, nur um in der nächsten Sequenz auch schon den schonungslosen Vergleich zu Penny zu ziehen. „Bei Penny könntest du Wein finden. Bei Netto wirst du jemanden finden, der ihn in Gang drei trinkt“, so Akshay.

Nutzer pflichten Comedian bei

Der Mann aus Indien geht sogar noch einen Schritt weiter und vergleicht Penny und Netto mit Fertig-Nudeln beziehungsweise abgelaufenen Fertig-Nudeln. Natürlich mit einem Augenzwinkern. Zu guter Letzt bedient sich Akshay in seinem Reel bei Instagram auch des Klischees, dass vor allem eher Bürgergeld-Empfänger oder Arbeitslose den Gang zum Discounter Netto wählen. „Nettos Beleuchtung ist so schlecht, dass du in einer Ecke ungesehen weinen kannst und sogar dein Schatten sieht arbeitslos aus.“

Doch was sagen seine Nutzer zu diesem schonungslosen Urteil? Viele von ihnen pflichten dem Comedian tatsächlich bei. „Überall ist der Netto der Ghetto Netto“, kommentiert etwa ein User. Ein anderer resümiert: „Der erste Netto, den ich jemals betreten habe, war in der schicksten Gegend in Baden-Baden. Der Kontrast war schockierend.“ Immerhin einer bricht im Vergleich zu Penny eine Lanze für den Discounter-Konkurrenten: „In unserer Nachbarschaft ist Penny der Trash Laden, vor dem Menschen trinken. Netto ist dagegen voll in Ordnung.“ Schönheit liegt also wohl auch bei den Discountern im Auge des Betrachters.