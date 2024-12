Netto: Kunden gehen nach Payback-Wechsel auf die Barrikaden – „Bin da raus“

Supermärkte und Discounter lassen sich allerhand einfallen, um die Kunden bei der Stange zu halten. Eine Option: Das Nutzen von Bonus-Programmen! Laut Netto, Rewe und Co. sollen Kunden so teilweise bares Geld sparen.

Fliegender Wechsel an der Kasse! Während Rewe und Edeka einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Payback ziehen, kommen andere Unternehmen auf den Geschmack des Bonus-Programms. So bietet Edeka seinen Kunden Payback demnächst an und auch Netto wird Partner von Payback (wir berichteten).

Netto tauscht Deutschlandcard gegen Payback

Bereits ab Januar 2025 können Kunden mit der Payback-Karte, der Payback-App und der Netto-App Punkte sammeln, einlösen und die Coupons nutzen. Außerdem kann die Payback-App mit der App von Netto verknüpft werden. Früher konnte man bei Netto mit der Deutschlandcard punkten. Doch damit ist es jetzt vorbei.

Auf die Deutschlandcard folgt also Payback. So weit, so gut. Doch nicht alle Netto-Kunden sind mit diesem Tausch einverstanden. Unter einem Facebook-Beitrag, in welchem Netto stolz seine Partnerschaft mit Payback ankündigt, wird ordentlich drauflos gepoltert.

Meinungen der Netto-Kunden geht auseinander

„Freut euch, wenn das erste Mal all eure gesammelten Punkte geklaut wurden und Payback sagt: ‚Da können wir nichts machen.‘ Ich bin da raus. Payback geht gar nicht“, lautet die klare Meinung einer Frau, die offenbar weniger gute Erfahrungen mit dem Bonus-Programm gemacht hat. „Na, ich bezweifle, dass das was werden kann. Netto bekommt seine App ja nicht mal ordentlich hin ohne, dass irgendwas spinnt“, klagt eine weitere Person.

Doch nicht alle Netto-Kunden sind der Zusammenarbeit mit Payback gegenüber negativ eingestellt. „Wurde ja auch mal Zeit“ und „Freu mich“, heißt es weiterhin unter anderem in der Kommentarspalte.