Netto: Neuheit! Maske zum Einkaufen vergessen? Discounter hat jetzt DIESE Idee

Du bist mit dem Auto schon zum Einkaufen gefahren, parkst vor dem Laden und merkst: 'Oh nein, schon wieder die Schutzmaske vergessen!'. Bei Netto sollte das künftig kein Problem mehr sein. Ab sofort musst du nicht mehr nach Hause zurückkehren.

Einkaufen geht derzeit nur, wenn du auch daran gedacht hast, deinen Mund-Nasen-Schutz einzustecken. Für alle, die das gerne mal vergessen, testet Netto gerade eine geniale Idee. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Netto: Diese geniale Idee soll den Einkauf mit Maske erleichtern

Zwei Hamburger Netto-Filialen haben den sogenannten „Maskomat“ aufgestellt. Dank dieser Erfindung kann jeder Kunde, der seine Alltagsmaske vergessen hat, einzelne Mund-Nase-Masken in der Einwegvariante erhalten.

„Mit dem Maskomat möchten wir unsere Unterstützung zur Einhaltung der Maskenpflicht weiter ausbauen“, sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto.

Netto in Hamburg testet den „Maskomat“. Foto: imago images / Revierfoto

In welchen weiteren Netto-Filialen in Deutschland bald auch ein „Maskomat“ stehen könnte, liest du hier auf MOIN.DE.

