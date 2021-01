Netto: Traurige Szene auf Parkplatz – „Ich kann es nicht verstehen“

Mal schnell zu Netto zum Einkauf. Das dachte sich auch ein Kunde, der nun seine Geschichte bei Facebook erzählt.

Denn das, was der Netto-Kunde auf dem Parkplatz des Discounters beobachtete, macht einfach nur traurig.

Netto: Kunde beobachtet traurige Szene

Da ihn das Gesehene so sehr beschäftigte, berichtete er davon später in einem Post auf der Facebook-Seite von Netto. „Ich war heute bei Netto und habe gesehen, wie zwei Frauen aus den blauen Tonnen Essen rausgeholt haben. Ich kann es nicht verstehen das Netto nichts macht“, beginnt er seinen Post.

Die Frauen hätten sich sehr gefreut, als sie Brötchen aus der blauen Tonne gegessen hätten, berichtet der Netto-Kunde weiter. Obwohl er selbst nicht viel besitze, wollte er den beiden Frauen etwas geben, aber sie seien weggelaufen, so der Mann. „In Deutschland hungern auch Menschen“, schreibt er als Abschlusssatz in seinen Post.

Netto: SO reagiert der Discounter auf den Post des Kunden

Eine Antwort von Netto lässt nicht lange auf sich warten. „Die Übernahme von sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung gehört zur Unternehmenskultur von Netto Marken-Discount. Als Discounter setzen wir in unserem Sortiment auf sogenannte „Schnelldreher“ und berücksichtigen bei unseren Bestellabläufen die tatsächliche Kundennachfrage je Artikel“, heißt es in der Antwort des Discounters. Netto leite nicht verkaufte aber noch haltbare Produkte an Tafeln weiter.

„Aus organisatorischen und Ressourcen-Gründen können die Tafeln jedoch leider nicht täglich jeden Markt anfahren. Um die Tafeln dennoch noch weiter zu unterstützen, führen wir regelmäßig auch Spendenaktionen zugunsten der Tafeln“, so Netto.

Netto: Weitere Kunden reagieren auf den Post des Mannes

Die Kritik des Kunden stößt auf Facebook nicht auf weitere Unterstützung – ganz im Gegenteil: „Und was soll Netto jetzt tun? Netto arbeitet mit der Tafel zusammen. Die Tafeln fahren jeden Tag die Filialen an außer samstags. Manche Dinge kann die Tafel nicht mehr verwenden“, lautet beispielsweise ein Kommentar.

Netto: Der Kunde äußerte über Facebook Kritik an dem Discounter. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Eine Frau gibt weiterhin zu bedenken, dass es Menschen gebe, die aus Überzeugung „containern“ würden. Ob die Antwort von Netto dem Kunden ausgereicht hat, ist leider nicht bekannt.

