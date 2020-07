Netto: Mann grillt Lachs vom Discounter – dann folgt die böse Überraschung: „Schwer verärgert“

Ein Mann hat sich wohl auf einen schönen Grillabend gefreut und kaufte deshalb Grillzeug beim Netto Marken-Discount ein.

Doch als er dann seinen Lachs vom Netto auf den Grill legt, kommt die böse Überraschung.

Netto: Mann ist „schwer verärgert“ – wegen DIESEM Produkt

Beim Netto Marken-Discount bekommt man für einen netten Grillabend alles, was das Herz begehrt. Von Fleisch über Fisch bis hin zu Gemüse. Auch eine Grillplatte mit Lachs hat der Discounter im Sortiment.

Doch von der wurde ein Kunde jetzt schwer enttäuscht. Er wollte auf seinem heimischen Grill den Lachs ganz normal zubereiten, aber dann folgt der Schock. Statt einer Aluschale liegt der Lachs in einer Plastikschale.

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Bei Facebook wendete er sich direkt an Netto: „Wie kann man bitte eine 3er Lachsgrillplatte in eine 'Alufarbene' Plastikschale anbieten“, fragt er sich und erzählt weiter: „Grillrost und Grillgut versaut, weil die Schale geschmolzen ist.“

Der Kunde ist „schwer verärgert“ und enttäuscht. Seinen Lachs konnte er danach sicherlich nicht mehr genießen.

Netto reagiert auf den Facebook-Post. Foto: imago images/Rust

So antwortet der Discounter

Der Discounter reagierte bereits auf den Beitrag und erklärte: „Danke, dass du uns hier Bescheid gibst. Das sollte natürlich so nicht vorkommen. Leider können wir vom Facebook-Team dir hier nicht behilflich sein und würden dich bitten, dich in diesem Fall an unsere Servicekollegen zu wenden, damit diese den Artikel überprüfen können.“

Dazu gab es für den unglücklichen Kunden einen Link und eine Anweisung, wie er vorzugehen habe. Den Grilllachs vom Netto wird er aber wohl nicht mehr kaufen. (fs)

