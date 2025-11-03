Netto verschleudert besonderen Lindt-Adventskalender – er könnte dich 300 Euro reicher machen

Die (Vor-)Weihnachtszeit rückt immer näher! In den örtlichen Supermärkten und Discountern wie Netto gibt es bereits seit Wochen Leckereien und Spezialitäten, die das Weihnachtsfeeling größer werden lassen. Spätestens, wenn die Adventskalender in den Regalen zu finden sind, weiß man, dass die Weihnachtszeit vor der Tür steht.

Vor allem die Netto-Kunden sollten mit Blick auf die verfügbaren Adventskalender zugreifen. Denn ein besonderer Lindt-Kalender ist nicht nur recht günstig zu ergattern, sondern könnte im Gegenzug auch noch mächtig Geld einbringen.

Besonderer Adventskalender bei Netto im Angebot

Bei dem Angebot werden die Augen aller Netto-Kunden größer: Der Discounter verkauft einen bestimmten Adventskalender der beliebten Schokoladen-Marke Lindt für nur 9,99 Euro. Der ursprüngliche Preis beträgt 11,99 Euro pro Stück. Zwei Euro spart man sich mit diesem Angebot also in jedem Fall.

196 g hochwertige Lindt Schokolade – darunter Alpenvollmilch-Schokolade, Vollmilch-, weiße, feinherbe und Edelbitter-Schokoladen mit verschiedenen Füllungen – hat der Adventskalender zu bieten. 196 Gründe, sich dieses Angebot nicht durch die Finger gehen zu lassen. Doch obendrein kommen noch 300 weitere Gründe.

Es winkt der große Geldregen

Denn der Schokoladen-Kalender besticht nicht nur durch die klassischen Leckereien, sondern auch durch die Möglichkeit, finanziell richtig abzusahnen. In jedem Exemplar befindet sich neben der Schokolade auch ein Netto-Gutschein. So oder so kann man sich also über einen Einkaufsgutschein freuen. Doch was ist maximal drin?

In dem Lindt-Kalender sind Netto-Gutscheine im Wert von bis zu 300 Euro versteckt. Dieser Adventskalender ist also nicht nur süß und weihnachtlich, sondern auch überraschend und vielleicht sogar richtig lukrativ. Ein Einkauf bei dem Discounter könnte sich also mächtig lohnen!