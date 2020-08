Netto-Kundin will einkaufen – und kann nicht glauben, was sie beim Discounter sieht „Sorry, aber...“

Eine Netto-Kundin ist richtig sauer!

Die Frau geht regelmäßig zum Discounter - doch in letzter Zeit gibt es etwas, was die Kundin wirklich verzweifeln lässt. Ihrem Ärger über Netto macht die Kundin bei Facebook Luft.

Netto-Kundin ist stinksauer auf den Discounter

Dort schreibt sie auf der offiziellen Seite von Netto: „Sorry, aber bei uns sehe ich seit einer Woche viele leere Regale.“ Ob die Ware wirklich fehle, oder ob die Mitarbeiter des Discounters mit dem Einräumen nicht nachkommen, das wisse sie nicht.

Sie stellt klar: Dabei gehe es nicht um die sogenannten Hamster-Artikel - Nudeln, Klopapier oder Mehl - die viele Menschen während Corona en masse einkauften, um diese während des Lockdowns vorrätig zu haben. „Viele Dinge des täglichen Gebrauchs, oder auch Hygieneartikel oder zum Beispiel Katzenstreu... nie da“, erklärt die Kundin von Netto weiter.

Ihre abschließenden Worte: „Da nützen auch keine Angebote und ich kaufe gern und oft bei Netto...eigentlich.“

Netto: Wie ergeht es anderen Kunden?

Die Frau ist bei Weitem nicht die einzige, die regelmäßig vor leeren Regalen steht - anderen Facebook-Usern ergeht es nicht anders.

Jemand anderes schreibt: „Bei uns sind die Angebote oft schon an den ersten Tagen ausverkauft.“ Und auch eine zweite Userin kennt das Problem: „Bei uns ist es genauso. Nicht mal die normalen, alltäglichen Sachen bekommt man.“

Und was sagt Netto? Ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams des Discounter antwortet unter der Beschwerde: „Wie schade, dass du nicht alles für deinen Einkauf bei Netto erhalten hast. Wir sprechen die zuständigen Kollegen einmal auf den Hinweis von dir an.“ Dazu will das Team gerne wissen, in welcher Filiale die Stammkundin einkaufen geht.

Netto-Kundin rudert plötzlich zurück

Doch verraten will die Kundin, die sich beschwert hatte, das nicht. „Ich werde hier ganz sicher nicht meine Netto-Filiale anschwärzen, sondern wollte nur mal allgemein darauf hinweisen. Außerdem war jahrelang immer alles bestens.“

Netto komplett den Rücken kehren, das kommt für sie auch in schwierigen Zeiten wie diesen nicht in Frage. Sie kaufe die Sachen, die sie im Discounter nicht bekommen kann, einfach woanders ein.

Und ist sich sicher: „Ich glaube nicht, dass es an den Kollegen liegt. Die tun wirklich, was sie können.“ (cs)