Netto-Kundin bestellt online – dann geht einfach alles schief: „Bin maßlos enttäuscht“

„Dann geh doch zu Netto!“ heißt der Slogan des Discounters. In der Werbung wird dieser meistens anderen Menschen entgegen gebrüllt. Doch nun hat eine Kundin zurückgebrüllt.

Zumindest mit einer schriftlichen Beschwerde. Denn sie ist ganz und gar nicht glücklich mit Netto.

Kundin beschwert sich bei Netto über ausbleibende Lieferung

Genauer gesagt geht es dabei um die Online-Lieferung, die vom Discounter angeboten wird. Doch die sollte auf sich warten lassen, erzählt die Kundin.

------------------------------------

„Dann geh doch bloß NICHT zu Netto! Ich bin leider maßlos enttäuscht. Ware wurde angeblich an einen Nachbarn ausgehändigt, welcher an dieser Adresse NICHT existiert. Jetzt habe ich als Kunde min.7 Kontakte mit dem Support gehabt, muss eine Eidesstattliche ausfüllen und weiterhin einem Vorgesetztenrückruf hinterherlaufen. Ich soll mich weiterhin gedulden - mittlerweile 19 Tage seit Bestellung- da Netto mit dem Versandtdienstleister in Klärung ist.“ Das schreibt die enttäuschte Kundin dem Discounter bei Facebook.

Und dieser reagiert auch prompt und bietet Unterstützung an.

Netto bietet Unterstützung an

„Es tut uns leid zu hören, dass du Problemen bei der Lieferung kam. Wir sind uns sicher, die Kollegen aus dem Kundenservice tut ihr Bestmögliches, um die Thematik schnell zu klären. Wir vom Facebook-Team können dir anbieten, die Thematik nochmals bei den Service-Kollegen zur Prüfung zu platzieren.“

------------------------------

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

------------------------------

Einen Tag nach diesem Kommentar postet die enttäuschte Kundin erneut. Es habe wieder keinen Rückruf vom Vorgesetzten gegeben, obwohl ihr das bereits drei Mal versprochen worden war.

Netto hat darauf noch nicht wieder reagiert. Ob die Kundin nun schlussendlich ihre Waren erhalten hat oder ihr Geld zurück bekommt, ist noch unklar. (fb)