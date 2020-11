Netto: Kundin bestellt erstmals online und wird bitter enttäuscht

Eine Netto-Kundin wird nach seiner ersten Bestellung enttäuscht. Er kontaktiert den Discounter per Facebook. (Symbolbild)

Diese Netto-Kundin ist einfach nur enttäuscht. Sie bestellte das erste Mal online beim Discounter ein Produkt. Doch dabei machte sie keine schönen Erfahrungen.

Netto-Kundin Kerstin wendet sich per Facebook an das Unternehmen. Sie hatte es schon auf anderer Weise versucht. Doch vergeblich. Sie schildert: „Erstes Mal online bestellt und der Artikel, der in drei Werktagen geliefert werden soll, ist nach über zehn Tagen noch nicht einmal verschickt worden.“

Netto bietet online ebenfalls einige Aktionswaren an. Foto: imago images / Waldmüller

So reagiert Netto

Ärgerlich! Vor allem, wenn man ihn dringend brauchte oder zu einem Anlass verschenken wollte. Netto-Kunden vertrauen schließlich auf die Angaben, die bei der Bestellung gemacht werden.

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Netto reagiert auf den Post und entschuldigt sich, dass der Versand so lange dauert. Über die Website soll sie sich direkt an die zuständige Abteilung werden. „Bitte gib deine Bestell-/Auftragsnummer sowie deine Kontaktdaten an. Die Kollegen helfen dir dann schnellstmöglich weiter.“

Doch das tat Kerstin bereits. „Man sucht noch“, sagte Netto ihr. Ob ihr Paket jemals ankommen wird? Sollte es ein Weihnachtsgeschenk sein, ist zum Glück noch genug Zeit vorhanden. (ldi)