Netto setzt ein Zeichen – im Discounter-Regal wird es unübersehbar sein

Ob Äpfel mit Dellen oder Möhren mit zwei Spitzen – was im Handel oft aussortiert wird, bekommt bei Netto eine zweite Chance. Mit der Initiative „Keiner ist perfekt“ setzt Netto ein Zeichen für Lebensmittelwertschätzung.

Vom 29. September bis 4. Oktober 2025 wird im Rahmen der Aktionswoche „Zu gut für die Tonne!“ des BMELH erneut krummes Obst und Gemüse bundesweit angeboten. Diese Produkte stammen aus deutschem Anbau und sind frisch, lecker und qualitativ einwandfrei.

Nachhaltige Botschaft von Netto

Seit 2013 verkauft Netto regelmäßig heimisches Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern, um natürliche Vielfalt zu fördern. Bereits über 15.700 Tonnen sogenannter „krummer Dinger“ konnten erfolgreich verkauft werden.

Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto, sagt: „Mit unserer Initiative ‚Keiner ist perfekt‘ setzen wir ein klares Zeichen für mehr Lebensmittelwertschätzung. Denn Geschmack und Qualität sind nicht von der äußeren Form abhängig.“ Während der Aktionswoche befinden sich erneut krumme Äpfel und Möhren in den Regalen – ein klarer Schritt gegen Lebensmittelverschwendung.

Netto setzt sich ein!

Lebensmittelverschwendung bleibt ein großes Problem: Rund 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll, davon mehr als die Hälfte in privaten Haushalten. Aber auch entlang der Wertschöpfungskette entstehen vermeidbare Verluste. Netto sieht hier eine wichtige Verantwortung und begegnet dieser mit konkreten Maßnahmen.

Die Netto-Initiative „Keiner ist perfekt“ leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und zeigt, dass Qualität keinen Schönheitsanspruch braucht. Gleichzeitig unterstützt Netto die Bevölkerung dabei, durch bewussten Umgang mit Lebensmitteln aktiv gegen Verschwendung vorzugehen. So setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für mehr Verantwortung – im Handel und im Alltag.

