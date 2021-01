Netto: Kunde sieht Preis für Eier und ist entsetzt – „Veralbern könnt ihr jemand anderen“

Einem Netto-Kunden fielen fast die Augen aus dem Kopf. Doch als er den Preis für eine Zehnerpackung frische Eier sieht, fällt er fast vom Glauben ab.

1,25 Euro werden für das Hühnerprodukt bei Netto fällig. Dieser Preis macht ihn richtig wütend – aus einem bestimmten Grund.

Netto: Kunde wütend, als er den Preis für Eier sieht

„Veralbern könnt ihr jemand anderen“, wütet er auf der Facebook-Seite des Discounters.

„Wie kann man 10 Frische Eier zu einem Preis von 1,25 Euro in die 'Ein Herz für Erzeuger'-Kampagne für einen fairen Preis einbauen?“, wendet er sich dort an Netto.

+++ Lidl in UK: Frau wird in ein Hinterzimmer geführt – dann beginnt die Strapaze +++

Macht pro Ei rund 13 Cent. Für den Kunden anscheinend kein angemessener Preis. Sein Fazit: „Unglaublich!“

----------------------------

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

----------------------------

Ein Kunde regt sich bei Netto über die Eier-Preise auf. Foto: IMAGO / Westend61

Doch was steckt hinter der Kampagne? Mit der „Ein Herz für Erzeuger“-Aktion will Netto Landwirte unterstützen. Auf jeden Artikel, der mit dem entsprechenden Logo ausgestattet ist, schlägt der Discounter zehn Cent Aufpreis drauf. Dieser gehe dann zu 100 Prozent an die Landwirte, heißt es auf der Website von Netto.

+++ Netto: Kunde will sich über Angebote informieren – und wird richtig wütend: „Dann fahre ich da nicht hin“ +++

Zehn Eier für 1,25 Euro, der Aufschlag mit eingerechnet? Das kommt dem Kunden zu günstig vor.

----------------------------

Mehr Themen:

Netto-Kunde beobachtet zwei Frauen auf dem Discounter-Parkplatz DABEI – er ist betrübt: „Ich kann es nicht verstehen“

Netto wirbt für spezielle Tomaten – doch als Kunden DAS lesen, lachen sie sich schlapp

Netto: Kunden rasten wegen Facebook-Werbung völlig aus – „Super Angebot diese Woche!“

----------------------------

Kunde könnte diese Alternative wählen

Er sorgt sich anscheinend um die Einnahmen der Bauern und die Lebensbedingungen der Hennen. Eine Alternative für ihn wären in diesem Fall Bio-Eier.

+++ Aldi: Mega-Preissteigerung? Kundin will Produkt kaufen und kann nicht fassen, was sie dann sieht +++

Sie kosten bei Netto rund 1,50 Euro mehr und bringen dafür Vorteile für die Tiere: Das Bio-Siegel trägt laut „NDR“ zu mehr Tierwohl bei, da die Halter dem Geflügel mehr Platz zum Picken und Scharren zur Verfügung stellen müssen.

Netto bietet Aktion an - doch einigen Kunden gefällt es nicht

Mit einer anderen Aktion hatte Netto sich auch keinen Gefallen getan. Was in der Weihnachtszeit passiert ist, liest du hier >>>(vh)