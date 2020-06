Netto: Kunde geht in Discounter einkaufen – als er DAS sieht, ist er stinksauer

Seit etwa einer Woche können Kunden bei Netto in Hamburg einkaufen gehen, ohne eine Maske dabei zu haben. Denn wer diese vergessen hat, oder aus einem anderen Grund gerade keine mehr parat hat, kann sich an dem „Maskomat“ einen Mund-Nasen-Schutz für den Einkauf besorgen.

Doch, während das Pilotprojekt allmählich anläuft, ist ein Kunde stinksauer. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Netto: Kunde geht zu Discounter und wird stinksauer

Ein Mann war bei Netto einkaufen, als er schließlich extrem wütend wurde. Zwar können Kunden an dem „Maskomat“ einen Mund-Nasen-Schutz bekommen, welcher nicht nur gesetzlich erforderlich ist, sondern auch die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus reduziert.

Das ist Netto:

Netto ist ein Lebensmitteldiscounter

Es ist ein Tochterunternehmen der Edeka Zentrale AG & Co. KG.

Zunächst hieß Netto SuDi (SuperDiscount)

Erst 1983 eröffnete in Regensburg die erste Filiale unter dem Namen Netto

Netto: Ob „Maskomat“ auch an anderen Filialen eingeführt wird, ist noch nicht klar. Foto: dpa

Peinliche Panne bei Netto

Eine peinliche Panne ist auch erst kürzlich in einem Netto-Discounter passiert. Ein Mitarbeiter sollte ein Plakat mehrmals ausdrucken und es in der Filiale aufhängen. Doch was er stattdessen für einen Fehler machte, liest du hier >>>