Netto-Kunde will nur einkaufen gehen – doch vor Ort kann er seinen Augen kaum trauen

Die meisten Menschen gehen am liebsten in ihrem Stamm-Supermarkt einkaufen – so auch ein Netto-Kunde.

Doch als der Mann an seiner altbekannten Netto-Filiale ankommt, war die plötzlich verschwunden... Auf Facebook wendet sich der Kunde an Netto und fragt, was es mit der Filiale in Mannheim auf sich hat.

Netto: Kunde steht vor verlassenem Geschäft

Zwar gehe er wegen der Corona-Pandemie nur noch gelegentlich einkaufen, allerdings habe der betroffene Kunde dies gerne bei Netto getan.

Der Einkauf des Netto-Kunden verlief nicht wie geplant. Foto: imago images / Karina Hessland

Als er also wie gewohnt zu der Filiale in seiner Umgebung gehen wollte, steht er dort vor geschlossenen Türen.

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

„Letzten Samstag habe ich dort noch eingekauft, heute ist der Laden wie spurlos verschwunden, also komplett ausgeräumt und die Leuchtreklame entfernt“, wundert sich der Mann in seinem Facebook Beitrag. Von einer Schließung habe er nichts mitbekommen und bei seinem letzten Besuch bei dem Discounter habe er seine Lebensmittel wie gewohnt dort einkaufen können.

Netto: DAS steckt hinter dem verschwundenen Geschäft

Jetzt hofft der Kunde, dass es sich lediglich um ein Missverständnis handle. Womöglich baue die Filiale die Ladenfläche um und ist aus diesem Grunde geschlossen. Eine Recherche bei Google zeigt: Die Filiale ist ab dem 16. Januar dauerhaft geschlossen.

„Hat unser Stadtteil nun eine Einkaufsmöglichkeit weniger neben Edeka und Lidl? Es wäre schade um die Vielfalt“, bedauert der treue Kunde.

Allerdings soll es in der Innenstadt des Mannheimer-Stadtteils eine Ausweichfiliale geben. Eine Antwort von Netto steht noch aus.

