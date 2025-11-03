Netto-Kunde zeigt stolz Mega-Pfand-Bon – dann kommt eine Frage auf

Wie lange dieser Kunde wohl Pfandflaschen gehortet haben muss, um solch einen Betrag zusammenzubekommen? Auf „Reddit“ zeigt ein Netto-Kunde seinen Pfandbon samt zwei 50-Euro-Scheinen und ein Blick auf den Beleg sagt alles.

102,45 Euro Pfand – was für ein Betrag. Während ihm einige zu dem hohen Betrag gratulieren – und andere ihn für die Zeit, die er dafür den Pfandautomaten blockiert haben muss beschimpfen – bringt ein Nutzer ein ganz anderes Thema zur Sprache. Diese Frage fanden auch wir interessant.

Über 100 Euro Pfand bei Netto abgegeben

Im Sub-Reddit „r/Pfandbon“ teilen Nutzer des Öfteren stolz die Belege ihrer jüngsten Pfand-Rückgabe-Aktionen. So auch dieser Kunde, der für über 100 Euro Pfandflaschen bei Netto abgegeben und dafür zwei frische Fünfziger erhalten hat. Davon wird er sicherlich seinen nächsten Wocheneinkauf bezahlen können.

+++ Pfand-Hammer bei Kaufland! Kunden von Rewe, Edeka und Co. werden blass +++

Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie viele Tüten voller Flaschen sich in seiner Wohnung gesammelt und wie viel Zeit er am Pfandautomaten verbracht haben dürfte. Allerdings wäre da noch ein ganz anderes Thema, das ein weiterer Reddit-Nutzer anspricht: „‘Filialleiter, bitte Kasse 1‘. Müssen die dort ab 5 Euro freigeben, hörte ich dort mal.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zwar ließ der Netto-Kunde diese Nachricht unkommentiert. Doch handelt es sich dabei um einen validen Punkt: Gibt es eine solche Regelung. Und wenn ja, ab welchem Pfandwert müssen die Filialleiter einen Pfandbon vor der Auszahlung freigeben?

Kaufland klärt auf

Diese Redaktion hat sich bei den Lebensmittelhändlern umgehört. Rewe konnte aufgrund seiner „dezentralen genossenschaftlichen Struktur nicht stellvertretend für alle REWE-Märkte“ sprechen. Auch Edeka konnte uns gegenüber keine „allgemeingültige Auskunft“ geben.

Mehr Nachrichten:

Doch Kaufland sorgt nun für Aufklärung: In allen Filialen des Supermarktes kann Pfand ohne Begrenzung zurückgegeben werden. Und darum können Kunden auch den Pfandbon „in jeglicher Höhe – ohne weitere Freigabe“ an der Kasse einlösen. Darum müssen sich Kunden also keine Sorgen machen.