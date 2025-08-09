Diebe stehlen kiloweise Kaffee – erst dann findet es Netto heraus

Im Landkreis Passau haben Diebe mehrere Hundert Packungen Kaffee aus Netto-Filialen gestohlen. Die Täter verursachten Schäden in Höhe von Tausenden Euro.

Besonders betroffen waren Märkte in Passau, Hauzenberg, Windorf und Eging am See. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Taten.

Auffällige Verluste in mehreren Netto-Märkten

Am Freitag (1. August) stahlen die Diebe zunächst Kaffee aus Netto-Filialen in Passau und Hauzenberg. Obwohl sie gestört wurden, konnten sie mit Kaffee im Wert von mehreren Hundert Euro flüchten.

Eine Bestandsprüfung zeigte später, dass auch in Windorf 50 Packungen und in Eging am See rund 450 Packungen Kaffee fehlten. Beide Diebstähle ereigneten sich vermutlich ebenfalls am Freitag.

Großer Schaden durch Kaffeediebstähle bei Netto

Die Ermittler prüfen jetzt, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen in den Netto-Märkten besteht.

Der Verlust von Hunderten Packungen Kaffee stellt Netto und die Polizei vor ein Rätsel. Die Schadenshöhe ist enorm. Die Ermittlungen laufen weiter, und die Polizei hofft, mit Hilfe von Zeugen den dreisten Dieben auf die Spur zu kommen. Kunden in der Region sollten besonders aufmerksam sein. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.