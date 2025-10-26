Netto bringt Hype-Produkt zurück – doch der Preis lässt aufhorchen

Millionen Fans lieben ihn – und jetzt gibt’s den Kult-Becher (wieder) bei Netto! Der Stanley Cup sorgt schon längst nicht nur auf Instagram und TikTok für Furore, sondern ist auch im Büro, beim Sport oder unterwegs der perfekte Begleiter für heiße und kalte Getränke.

Doch wer beim Preis genauer hinschaut, könnte hellhörig werden – besonders, wenn man an das letzte Jahr denkt …

Stanley Cup bei Netto – beim Preis gibts einen Haken

Millionen Fans schwören drauf – und auch Netto ist schon längst auf den Stanley-Cup-Zug aufgesprungen. Damals – also im Jahr 2024 – gab es den Stanley Cup bundesweit für 34,99 Euro (>> wir berichteten). Ein verlockender Preis, immerhin war dieser deutlich günstiger als die üblichen 50 Euro auf dem freien Markt. Und jetzt steht er wieder in den Regalen, jedoch mit einem Haken …

Der Thermobecher, der derzeit angeboten wird, bietet mit 1,18 Litern Fassungsvermögen genug Platz für den ganzen Tag. Dabei bleiben Kaffee, Tee oder Eistee dank der doppelwandigen Vakuumisolierung lange heiß oder schön kalt. Besonders praktisch ist auch, dass der FlowState-Deckel mit integriertem Strohhalm das Trinken unterwegs super bequem macht – ohne den Deckel abzunehmen. Doch was ist nun der Haken? Nun, das Ganze kostet 39,99 Euro – also ganze fünf Euro mehr, als noch im letzten Jahr.

Hype-Produkt als Weihnachtsgeschenk?

Zwar ist der Becher aktuell etwas teurer als noch im letzten Jahr, doch für viele Fans könnte sich der Preis nach wie vor lohnen – schließlich hat sich der Stanley Cup längst zum Kultobjekt entwickelt. Ob der Hype noch so groß ist wie vor ein paar Jahren? Vielleicht nicht mehr in jeder Trend-Story, aber er bleibt ein stylisches Must-have und eignet sich jetzt auch perfekt als kleines Weihnachtsgeschenk für Freunde oder Familie.

Mehr News:

Übrigens: Noch kann man sich das Ganze ganz einfach über den Online-Shop von Netto nach Hause bestellen – Lieferzeit sind dabei zwei bis drei Werktage. Wer also noch einen Stanley Cup auf dem Wunschzettel hat, sollte frühzeitig zugreifen – die begehrten Becher sind oft schnell vergriffen.