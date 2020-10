Netto: Frau will Produkt kaufen – doch es gibt ein großes Problem

Der Marken-Discounter Netto hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Produkte beworben, darunter auch ein Getränk, das bei einer Kundin nostalgische Gefühle weckt. Sie freute sich sehr auf das Netto-Produkt, doch leider kam es anders als erhofft: Die Frau stelltee ein großes Problem bei der Ware fest.

Als sie Netto schließlich damit konfrontiert, bekommt sie Antwort...

Netto: Frau will Produkt kaufen

Manche Produkte aus dem Supermarkt gibt es gefühlt schon ewig. Wir kennen den Geschmack bereits aus der Kindheit und jedes Mal, wenn wir sie kaufen, schwelgen wir in Erinnerungen an die „gute alte Zeit“.

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Darunter fällt auch das Kult-Getränk, auf das sich eine Netto-Kundin ganz besonders freute. Schon Wochen bevor das Produkt in die Regale kam, machte der Marken-Discounter Werbung dafür. Als die Aktion endlich losging, hielt die Freude der Kundin nicht lange an.

„Sehr geehrtes Nettoteam, ich bin ein Ossi im Wessiland. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ihr einmal im Jahr die Vita-Cola in den Markt bringt. Aber dieses Jahr war das wohl nix. Ich bin gestern in vier Nettomärkten gewesen und konnte lediglich ein Sixpack abstauben“, berichtet die Kundin auf Facebook.

Die Frau hat sich in der Aktionswoche besonders auf Vita-Cola gefreut. Foto: imago images / Manfred Segerer

Netto: Kundin stellt großes Problem fest

Sie habe bereits drei weitere Netto-Filialen aufgesucht, ohne Erfolg. „Ich finde es sehr schade. Also wenn ihr schon die Ossi-Wochen so bewerbt, dann würde ich auch darum bitten, zumindest soviel in die Läden zu stellen, dass es für einen Tag ausreicht“, schlägt sie vor. Verkäuferinnen hätten der Frau teilweise berichtete, es wären insgesamt nur drei Sixpacks der Cola geliefert worden.

Darauf antwortet der Marken-Discounter sofort: „Vielen Dank für dein Feedback. Tut uns leid, dass dieses Angebot in deiner Filiale nur in einer geringen Menge verfügbar und so schnell vergriffen war. Bei der Disposition von Aktionsartikeln orientieren wir uns stets an den Abverkaufszahlen vergangener Aktionen.“

Kundin ist enttäuscht

Der Discounter bittet die Kundin um Verständnis. „Leider kann es jedoch in Einzelfällen aufgrund der großen Nachfrage vorkommen, dass bestimmte Aktionsartikel frühzeitig ausverkauft sind. Dies berücksichtigen wir dann selbstverständlich bei zukünftigen Aktionen.“

Ob die Kundin bei der nächsten Aktionswoche mehr Glück hat? (mia)